OYABUN (FURI) -rahakkeen tiedot $FURI is the core token of OYABUN's gaming ecosystem, enabling interoperability across all its Web3 games, which feature AI and AR technologies, with a fixed supply and burn mechanisms to drive engagement in manga-inspired games. Virallinen verkkosivusto: https://oyabun.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.oyabun.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5742fE477b2afed92c25D092418BaC06CD076ceA Osta FURI-rahaketta nyt!

OYABUN (FURI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OYABUN (FURI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 23.14M $ 23.14M $ 23.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.023137 $ 0.023137 $ 0.023137 Lue lisää OYABUN (FURI) -rahakkeen hinnasta

OYABUN (FURI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OYABUN (FURI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FURI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FURI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FURI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FURI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FURI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OYABUN (FURI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FURI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FURI-rahakkeita MEXCistä nyt!

OYABUN (FURI) -rahakkeen hintahistoria FURI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FURI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FURI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FURI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FURI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FURI-rahakkeen hintaennuste nyt!

