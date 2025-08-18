Lisätietoja FUD-rahakkeesta

Fud the Pug-logo

Fud the Pug – hinta (FUD)

1FUD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00000003157
+0.22%1D
USD
Reaaliaikainen Fud the Pug (FUD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:52:20 (UTC+8)

Fud the Pug (FUD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000002997
24 h:n matalin
$ 0.00000003328
24 h:n korkein

$ 0.00000002997
$ 0.00000003328
$ 0.000000936059498172
$ 0.000000024663689263
+2.46%

+0.22%

-22.76%

-22.76%

Fud the Pug (FUD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000003157. Viimeisen 24 tunnin aikana FUD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000002997 ja korkeimmillaan $ 0.00000003328 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000936059498172, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000024663689263.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FUD on muuttunut +2.46% viimeisen tunnin aikana, +0.22% 24 tunnin aikana ja -22.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fud the Pug (FUD) -rahakkeen markkinatiedot

No.3913

$ 0.00
$ 2.85K
$ 3.16M
0.00
100,000,000,000,000
75,490,000,000,000
0.00%

SUI

Fud the Pug-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.85K. FUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 75490000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.16M.

Fud the Pug (FUD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Fud the Pug-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000000000693+0.22%
30 päivää$ -0.0000000111-26.02%
60 päivää$ -0.00000000703-18.22%
90 päivää$ -0.00000004533-58.95%
Fud the Pug-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FUD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000000693 (+0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Fud the Pug 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000000111 (-26.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Fud the Pug-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FUD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000000703 (-18.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Fud the Pug-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00000004533 (-58.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Fud the Pug (FUD)?

Tarkista Fud the Pug-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Fud the Pug (FUD)

FUD is a Meme token on SUI.

Fud the Pug on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Fud the Pug-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FUD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Fud the Pug-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Fud the Pug-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Fud the Pug-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fud the Pug (FUD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fud the Pug (FUD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fud the Pug-rahakkeelle.

Tarkista Fud the Pug-rahakkeen hintaennuste nyt!

Fud the Pug (FUD) -rahakkeen tokenomiikka

Fud the Pug (FUD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FUD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Fud the Pug (FUD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Fud the Pug:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Fud the Pug MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FUD paikallisiin valuuttoihin

1 Fud the Pug(FUD) - VND
0.00083076455
1 Fud the Pug(FUD) - AUD
A$0.0000000489335
1 Fud the Pug(FUD) - GBP
0.0000000233618
1 Fud the Pug(FUD) - EUR
0.0000000271502
1 Fud the Pug(FUD) - USD
$0.00000003157
1 Fud the Pug(FUD) - MYR
RM0.0000001332254
1 Fud the Pug(FUD) - TRY
0.0000012921601
1 Fud the Pug(FUD) - JPY
¥0.00000467236
1 Fud the Pug(FUD) - ARS
ARS$0.0000414848742
1 Fud the Pug(FUD) - RUB
0.0000025435949
1 Fud the Pug(FUD) - INR
0.000002756061
1 Fud the Pug(FUD) - IDR
Rp0.0005175409008
1 Fud the Pug(FUD) - KRW
0.0000442156792
1 Fud the Pug(FUD) - PHP
0.0000018048569
1 Fud the Pug(FUD) - EGP
￡E.0.0000015308293
1 Fud the Pug(FUD) - BRL
R$0.0000001726879
1 Fud the Pug(FUD) - CAD
C$0.0000000435666
1 Fud the Pug(FUD) - BDT
0.0000038395434
1 Fud the Pug(FUD) - NGN
0.0000484943613
1 Fud the Pug(FUD) - COP
$0.0001272981325
1 Fud the Pug(FUD) - ZAR
R.0.0000005597361
1 Fud the Pug(FUD) - UAH
0.0000013000526
1 Fud the Pug(FUD) - VES
Bs0.00000432509
1 Fud the Pug(FUD) - CLP
$0.0000306229
1 Fud the Pug(FUD) - PKR
Rs0.0000089002144
1 Fud the Pug(FUD) - KZT
0.0000169638238
1 Fud the Pug(FUD) - THB
฿0.0000010310762
1 Fud the Pug(FUD) - TWD
NT$0.0000009632007
1 Fud the Pug(FUD) - AED
د.إ0.0000001158619
1 Fud the Pug(FUD) - CHF
Fr0.000000025256
1 Fud the Pug(FUD) - HKD
HK$0.0000002465617
1 Fud the Pug(FUD) - AMD
֏0.000012081839
1 Fud the Pug(FUD) - MAD
.د.م0.0000002844457
1 Fud the Pug(FUD) - MXN
$0.0000005919375
1 Fud the Pug(FUD) - SAR
ريال0.0000001183875
1 Fud the Pug(FUD) - PLN
0.0000001155462
1 Fud the Pug(FUD) - RON
лв0.0000001373295
1 Fud the Pug(FUD) - SEK
kr0.0000003033877
1 Fud the Pug(FUD) - BGN
лв0.0000000530376
1 Fud the Pug(FUD) - HUF
Ft0.0000107783137
1 Fud the Pug(FUD) - CZK
0.0000006680212
1 Fud the Pug(FUD) - KWD
د.ك0.00000000962885
1 Fud the Pug(FUD) - ILS
0.0000001076537
1 Fud the Pug(FUD) - AOA
Kz0.0000289367463
1 Fud the Pug(FUD) - BHD
.د.ب0.00000001190189
1 Fud the Pug(FUD) - BMD
$0.00000003157
1 Fud the Pug(FUD) - DKK
kr0.0000002026794
1 Fud the Pug(FUD) - HNL
L0.0000008299753
1 Fud the Pug(FUD) - MUR
0.0000014436961
1 Fud the Pug(FUD) - NAD
$0.0000005578419
1 Fud the Pug(FUD) - NOK
kr0.0000003210669
1 Fud the Pug(FUD) - NZD
$0.0000000539847
1 Fud the Pug(FUD) - PAB
B/.0.00000003157
1 Fud the Pug(FUD) - PGK
K0.0000001306998
1 Fud the Pug(FUD) - QAR
ر.ق0.0000001149148
1 Fud the Pug(FUD) - RSD
дин.0.0000031844659

Fud the Pug-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Fud the Pug toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Fud the Pug-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fud the Pug”

Paljonko Fud the Pug (FUD) on arvoltaan tänään?
FUD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000003157 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FUD-USD-parin nykyinen hinta?
FUD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000003157. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fud the Pug-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FUD markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli FUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FUD saavutti ATH-hinnaksi 0.000000936059498172 USD.
Mikä oli FUD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FUD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000024663689263 USD.
Mikä on FUD-rahakkeen treidausvolyymi?
FUD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.85K USD.
Nouseeko FUD tänä vuonna korkeammalle?
FUD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FUD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:52:20 (UTC+8)

Fud the Pug (FUD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

