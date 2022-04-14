FU Coin (FUCOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FU Coin (FUCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FU Coin (FUCOIN) -rahakkeen tiedot WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. Virallinen verkkosivusto: https://www.fucoin.io Valkoinen paperi: https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 Osta FUCOIN-rahaketta nyt!

FU Coin (FUCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FU Coin (FUCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 885.89K $ 885.89K $ 885.89K Kokonaistarjonta: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 194.53B $ 194.53B $ 194.53B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 45.54M $ 45.54M $ 45.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 Nykyinen hinta: $ 0.000004554 $ 0.000004554 $ 0.000004554 Lue lisää FU Coin (FUCOIN) -rahakkeen hinnasta

FU Coin (FUCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FU Coin (FUCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FUCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FUCOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FUCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FUCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FUCOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FU Coin (FUCOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FUCOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FUCOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

FU Coin (FUCOIN) -rahakkeen hintahistoria FUCOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FUCOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FUCOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FUCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FUCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FUCOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

