Fautor (FTR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Fautor (FTR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Fautor (FTR) -rahakkeen tiedot

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

Virallinen verkkosivusto:
https://fautor.foundation
Valkoinen paperi:
https://docs.fautor.foundation/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454

Fautor (FTR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Fautor (FTR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.77M
Kokonaistarjonta:
$ 2.50B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 904.65M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 10.43M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.6942
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.003638885372081337
Nykyinen hinta:
$ 0.00417
Fautor (FTR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Fautor (FTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FTR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FTR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FTR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FTR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FTR-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Fautor (FTR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FTR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Fautor (FTR) -rahakkeen hintahistoria

FTR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

FTR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FTR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FTR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.