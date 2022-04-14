Fautor (FTR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fautor (FTR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fautor (FTR) -rahakkeen tiedot Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom. Virallinen verkkosivusto: https://fautor.foundation Valkoinen paperi: https://docs.fautor.foundation/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454 Osta FTR-rahaketta nyt!

Fautor (FTR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fautor (FTR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Kokonaistarjonta: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 904.65M $ 904.65M $ 904.65M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.43M $ 10.43M $ 10.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.6942 $ 1.6942 $ 1.6942 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 Nykyinen hinta: $ 0.00417 $ 0.00417 $ 0.00417 Lue lisää Fautor (FTR) -rahakkeen hinnasta

Fautor (FTR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fautor (FTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FTR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FTR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FTR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FTR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FTR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fautor (FTR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FTR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FTR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fautor (FTR) -rahakkeen hintahistoria FTR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FTR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FTR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FTR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FTR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FTR-rahakkeen hintaennuste nyt!

