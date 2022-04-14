Fanton (FTON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fanton (FTON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fanton (FTON) -rahakkeen tiedot Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram. Virallinen verkkosivusto: https://fan-ton.com/ Valkoinen paperi: https://fan-ton.com/fntf/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQDCBwiUEeeBLHhqIW161yObGvO7_BqZeD3XR5E2y_fwfiMG Osta FTON-rahaketta nyt!

Fanton (FTON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fanton (FTON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Kokonaistarjonta: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 233,85K $ 233,85K $ 233,85K Kaikkien aikojen korkein: $ 0,05948 $ 0,05948 $ 0,05948 Kaikkien aikojen alin: $ 0,00021409863920158 $ 0,00021409863920158 $ 0,00021409863920158 Nykyinen hinta: $ 0,0004677 $ 0,0004677 $ 0,0004677 Lue lisää Fanton (FTON) -rahakkeen hinnasta

Fanton (FTON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fanton (FTON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FTON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FTON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FTON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FTON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FTON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fanton (FTON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FTON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FTON-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fanton (FTON) -rahakkeen hintahistoria FTON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FTON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FTON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FTON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FTON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FTON-rahakkeen hintaennuste nyt!

