Fasttoken (FTN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fasttoken (FTN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fasttoken (FTN) -rahakkeen tiedot FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth. Virallinen verkkosivusto: https://www.fasttoken.com Valkoinen paperi: https://docs.fasttoken.com/fasttoken-official-whitepaper.pdf Block Explorer: https://ftnscan.com/ Osta FTN-rahaketta nyt!

Fasttoken (FTN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fasttoken (FTN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Kokonaistarjonta: $ 880.00M $ 880.00M $ 880.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 436.26M $ 436.26M $ 436.26M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.53B $ 4.53B $ 4.53B Kaikkien aikojen korkein: $ 10 $ 10 $ 10 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 Nykyinen hinta: $ 4.53126 $ 4.53126 $ 4.53126 Lue lisää Fasttoken (FTN) -rahakkeen hinnasta

Fasttoken (FTN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fasttoken (FTN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FTN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FTN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FTN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FTN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FTN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fasttoken (FTN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FTN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FTN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fasttoken (FTN) -rahakkeen hintahistoria FTN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FTN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FTN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FTN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FTN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FTN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!