Lisätietoja FTN-rahakkeesta

FTN-rahakkeen hintatiedot

FTN-rahakkeen valkoinen paperi

FTN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FTN-rahakkeen tokenomiikka

FTN-rahakkeen hintaennuste

FTN-rahakkeen historia

FTN-osto-opas

FTN/fiat-valuuttamuunnin

FTN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Fasttoken-logo

Fasttoken – hinta (FTN)

1FTN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.53639
$4.53639$4.53639
-0.02%1D
USD
Reaaliaikainen Fasttoken (FTN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:52:05 (UTC+8)

Fasttoken (FTN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.53356
$ 4.53356$ 4.53356
24 h:n matalin
$ 4.5498
$ 4.5498$ 4.5498
24 h:n korkein

$ 4.53356
$ 4.53356$ 4.53356

$ 4.5498
$ 4.5498$ 4.5498

$ 4.609787964258712
$ 4.609787964258712$ 4.609787964258712

$ 0.3849164880140255
$ 0.3849164880140255$ 0.3849164880140255

-0.20%

-0.02%

-0.76%

-0.76%

Fasttoken (FTN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 4.53642. Viimeisen 24 tunnin aikana FTN on vaihdellut alimmillaan $ 4.53356 ja korkeimmillaan $ 4.5498 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FTN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.609787964258712, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3849164880140255.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FTN on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fasttoken (FTN) -rahakkeen markkinatiedot

No.201

$ 1.98B
$ 1.98B$ 1.98B

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 4.54B
$ 4.54B$ 4.54B

436.26M
436.26M 436.26M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

880,000,000
880,000,000 880,000,000

43.62%

FTN

Fasttoken-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.98B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.87M. FTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 436.26M ja sen kokonaistarjonta on 880000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.54B.

Fasttoken (FTN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Fasttoken-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0009075-0.02%
30 päivää$ +0.03523+0.78%
60 päivää$ +0.10082+2.27%
90 päivää$ +0.11285+2.55%
Fasttoken-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FTN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0009075 (-0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Fasttoken 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.03523 (+0.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Fasttoken-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FTN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.10082 (+2.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Fasttoken-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.11285 (+2.55%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Fasttoken (FTN)?

Tarkista Fasttoken-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Fasttoken (FTN)

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Fasttoken on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Fasttoken-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FTN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Fasttoken-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Fasttoken-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Fasttoken-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fasttoken (FTN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fasttoken (FTN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fasttoken-rahakkeelle.

Tarkista Fasttoken-rahakkeen hintaennuste nyt!

Fasttoken (FTN) -rahakkeen tokenomiikka

Fasttoken (FTN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FTN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Fasttoken (FTN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Fasttoken:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Fasttoken MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FTN paikallisiin valuuttoihin

1 Fasttoken(FTN) - VND
119,375.8923
1 Fasttoken(FTN) - AUD
A$7.031451
1 Fasttoken(FTN) - GBP
3.3569508
1 Fasttoken(FTN) - EUR
3.9013212
1 Fasttoken(FTN) - USD
$4.53642
1 Fasttoken(FTN) - MYR
RM19.1436924
1 Fasttoken(FTN) - TRY
185.6756706
1 Fasttoken(FTN) - JPY
¥671.39016
1 Fasttoken(FTN) - ARS
ARS$5,961.1280652
1 Fasttoken(FTN) - RUB
365.4993594
1 Fasttoken(FTN) - INR
396.029466
1 Fasttoken(FTN) - IDR
Rp74,367.5290848
1 Fasttoken(FTN) - KRW
6,353.5283952
1 Fasttoken(FTN) - PHP
259.3471314
1 Fasttoken(FTN) - EGP
￡E.219.9710058
1 Fasttoken(FTN) - BRL
R$24.8142174
1 Fasttoken(FTN) - CAD
C$6.2602596
1 Fasttoken(FTN) - BDT
551.7194004
1 Fasttoken(FTN) - NGN
6,968.3493978
1 Fasttoken(FTN) - COP
$18,291.979545
1 Fasttoken(FTN) - ZAR
R.80.4307266
1 Fasttoken(FTN) - UAH
186.8097756
1 Fasttoken(FTN) - VES
Bs621.48954
1 Fasttoken(FTN) - CLP
$4,400.3274
1 Fasttoken(FTN) - PKR
Rs1,278.9075264
1 Fasttoken(FTN) - KZT
2,437.5999228
1 Fasttoken(FTN) - THB
฿148.1594772
1 Fasttoken(FTN) - TWD
NT$138.4061742
1 Fasttoken(FTN) - AED
د.إ16.6486614
1 Fasttoken(FTN) - CHF
Fr3.629136
1 Fasttoken(FTN) - HKD
HK$35.4294402
1 Fasttoken(FTN) - AMD
֏1,736.087934
1 Fasttoken(FTN) - MAD
.د.م40.8731442
1 Fasttoken(FTN) - MXN
$85.057875
1 Fasttoken(FTN) - SAR
ريال17.011575
1 Fasttoken(FTN) - PLN
16.6032972
1 Fasttoken(FTN) - RON
лв19.733427
1 Fasttoken(FTN) - SEK
kr43.5949962
1 Fasttoken(FTN) - BGN
лв7.6211856
1 Fasttoken(FTN) - HUF
Ft1,548.7791522
1 Fasttoken(FTN) - CZK
95.9906472
1 Fasttoken(FTN) - KWD
د.ك1.3836081
1 Fasttoken(FTN) - ILS
15.4691922
1 Fasttoken(FTN) - AOA
Kz4,158.0372078
1 Fasttoken(FTN) - BHD
.د.ب1.71023034
1 Fasttoken(FTN) - BMD
$4.53642
1 Fasttoken(FTN) - DKK
kr29.1238164
1 Fasttoken(FTN) - HNL
L119.2624818
1 Fasttoken(FTN) - MUR
207.4504866
1 Fasttoken(FTN) - NAD
$80.1585414
1 Fasttoken(FTN) - NOK
kr46.1353914
1 Fasttoken(FTN) - NZD
$7.7572782
1 Fasttoken(FTN) - PAB
B/.4.53642
1 Fasttoken(FTN) - PGK
K18.7807788
1 Fasttoken(FTN) - QAR
ر.ق16.5125688
1 Fasttoken(FTN) - RSD
дин.457.5886854

Fasttoken-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Fasttoken toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Fasttoken-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fasttoken”

Paljonko Fasttoken (FTN) on arvoltaan tänään?
FTN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.53642 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FTN-USD-parin nykyinen hinta?
FTN -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.53642. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fasttoken-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FTN markkina-arvo on $ 1.98B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 436.26M USD.
Mikä oli FTN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FTN saavutti ATH-hinnaksi 4.609787964258712 USD.
Mikä oli FTN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FTN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3849164880140255 USD.
Mikä on FTN-rahakkeen treidausvolyymi?
FTN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.87M USD.
Nouseeko FTN tänä vuonna korkeammalle?
FTN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FTN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:52:05 (UTC+8)

Fasttoken (FTN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FTN-USD-laskin

Summa

FTN
FTN
USD
USD

1 FTN = 4.53641 USD

Treidaa FTN-rahaketta

FTNUSDT
$4.53639
$4.53639$4.53639
-0.02%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu