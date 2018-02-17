Fusion (FSN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fusion (FSN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fusion (FSN) -rahakkeen tiedot Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program. Virallinen verkkosivusto: https://fusion.org/ Valkoinen paperi: https://docs.wixstatic.com/ugd/76b9ac_be5c61ff0e3048b3a21456223d542687.pdf Block Explorer: https://fsnscan.com/ Osta FSN-rahaketta nyt!

Fusion (FSN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fusion (FSN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 310.12K $ 310.12K $ 310.12K Kokonaistarjonta: $ 78.23M $ 78.23M $ 78.23M Kierrossa oleva tarjonta: $ 78.23M $ 78.23M $ 78.23M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 310.12K $ 310.12K $ 310.12K Kaikkien aikojen korkein: $ 2.7584 $ 2.7584 $ 2.7584 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004107172911344994 $ 0.004107172911344994 $ 0.004107172911344994 Nykyinen hinta: $ 0.003964 $ 0.003964 $ 0.003964 Lue lisää Fusion (FSN) -rahakkeen hinnasta

Fusion (FSN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fusion (FSN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FSN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FSN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FSN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FSN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FSN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fusion (FSN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FSN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FSN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fusion (FSN) -rahakkeen hintahistoria FSN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FSN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FSN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FSN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FSN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FSN-rahakkeen hintaennuste nyt!

