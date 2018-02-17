Fusion (FSN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003669. Viimeisen 24 tunnin aikana FSN on vaihdellut alimmillaan $ 0.003478 ja korkeimmillaan $ 0.004225 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FSN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 12.600199699401855, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004107172911344994.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FSN on muuttunut +2.31% viimeisen tunnin aikana, -8.86% 24 tunnin aikana ja -20.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fusion (FSN) -rahakkeen markkinatiedot
Fusion-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 287.04K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.61K. FSN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 78.23M ja sen kokonaistarjonta on 78234755.51372573. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 287.04K.
Fusion (FSN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Fusion-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00035667
-8.86%
30 päivää
$ -0.001927
-34.44%
60 päivää
$ -0.013541
-78.69%
90 päivää
$ -0.012071
-76.69%
Fusion-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FSN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00035667 (-8.86%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Fusion 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001927 (-34.44%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Fusion-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FSN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.013541 (-78.69%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Fusion-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.012071 (-76.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Fusion (FSN)?
Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program.
Fusion-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Fusion (FSN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fusion (FSN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fusion-rahakkeelle.
Fusion (FSN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FSN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
