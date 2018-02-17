Mikä on Fusion (FSN)

Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program.

Fusion on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Fusion-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Fusion-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Fusion toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fusion” Paljonko Fusion (FSN) on arvoltaan tänään? FSN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003669 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on FSN-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.003669 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo FSN -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Fusion-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen FSN markkina-arvo on $ 287.04K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on FSN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? FSN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 78.23M USD . Mikä oli FSN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? FSN saavutti ATH-hinnaksi 12.600199699401855 USD . Mikä oli FSN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? FSN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004107172911344994 USD . Mikä on FSN-rahakkeen treidausvolyymi? FSN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.61K USD . Nouseeko FSN tänä vuonna korkeammalle? FSN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FSN-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Fusion (FSN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

