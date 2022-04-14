FSGAME (FSG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FSGAME (FSG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FSGAME (FSG) -rahakkeen tiedot FSGame is a GameFi platform merging blockchain, P2E, and NFTs to create a decentralized, rewarding gaming ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://fsgame.io/ Valkoinen paperi: https://fsgame.gitbook.io/fsgame-docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x10e7C3CDCD51f5C51165fF454C1b3B2061BE9ED3 Osta FSG-rahaketta nyt!

FSGAME (FSG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FSGAME (FSG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.70K $ 1.70K $ 1.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3243 $ 0.3243 $ 0.3243 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00000017 $ 0.00000017 $ 0.00000017 Lue lisää FSGAME (FSG) -rahakkeen hinnasta

FSGAME (FSG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FSGAME (FSG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FSG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FSG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FSG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FSG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FSG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FSGAME (FSG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FSG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FSG-rahakkeita MEXCistä nyt!

FSGAME (FSG) -rahakkeen hintahistoria FSG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FSG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FSG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FSG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FSG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FSG-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!