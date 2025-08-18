Lisätietoja FROC-rahakkeesta

Based Froc-logo

Based Froc – hinta (FROC)

1FROC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000011629
$0.000011629$0.000011629
+0.52%1D
USD
Reaaliaikainen Based Froc (FROC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:43:47 (UTC+8)

Based Froc (FROC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000011089
$ 0.000011089$ 0.000011089
24 h:n matalin
$ 0.000012344
$ 0.000012344$ 0.000012344
24 h:n korkein

$ 0.000011089
$ 0.000011089$ 0.000011089

$ 0.000012344
$ 0.000012344$ 0.000012344

$ 0.000329366881092608
$ 0.000329366881092608$ 0.000329366881092608

$ 0.000006189755696423
$ 0.000006189755696423$ 0.000006189755696423

+0.69%

+0.52%

-9.30%

-9.30%

Based Froc (FROC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000011629. Viimeisen 24 tunnin aikana FROC on vaihdellut alimmillaan $ 0.000011089 ja korkeimmillaan $ 0.000012344 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FROC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000329366881092608, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000006189755696423.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FROC on muuttunut +0.69% viimeisen tunnin aikana, +0.52% 24 tunnin aikana ja -9.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Based Froc (FROC) -rahakkeen markkinatiedot

No.3477

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.05K
$ 56.05K$ 56.05K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

0.00%

BASE

Based Froc-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.05K. FROC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.16M.

Based Froc (FROC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Based Froc-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000006016+0.52%
30 päivää$ -0.000003259-21.90%
60 päivää$ -0.000002315-16.61%
90 päivää$ -0.00001383-54.33%
Based Froc-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FROC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000006016 (+0.52%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Based Froc 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000003259 (-21.90%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Based Froc-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FROC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000002315 (-16.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Based Froc-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00001383 (-54.33%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Based Froc (FROC)?

Tarkista Based Froc-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Based Froc (FROC)

Coinbase introduced a meme test coin

Based Froc on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Based Froc-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FROC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Based Froc-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Based Froc-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Based Froc-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Based Froc (FROC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Based Froc (FROC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Based Froc-rahakkeelle.

Tarkista Based Froc-rahakkeen hintaennuste nyt!

Based Froc (FROC) -rahakkeen tokenomiikka

Based Froc (FROC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FROC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Based Froc (FROC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Based Froc:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Based Froc MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FROC paikallisiin valuuttoihin

1 Based Froc(FROC) - VND
0.306017135
1 Based Froc(FROC) - AUD
A$0.00001802495
1 Based Froc(FROC) - GBP
0.00000860546
1 Based Froc(FROC) - EUR
0.00001000094
1 Based Froc(FROC) - USD
$0.000011629
1 Based Froc(FROC) - MYR
RM0.00004907438
1 Based Froc(FROC) - TRY
0.00047597497
1 Based Froc(FROC) - JPY
¥0.001721092
1 Based Froc(FROC) - ARS
ARS$0.01526108557
1 Based Froc(FROC) - RUB
0.00093706482
1 Based Froc(FROC) - INR
0.00101556057
1 Based Froc(FROC) - IDR
Rp0.19063931376
1 Based Froc(FROC) - KRW
0.01630990508
1 Based Froc(FROC) - PHP
0.00066506251
1 Based Froc(FROC) - EGP
￡E.0.00056389021
1 Based Froc(FROC) - BRL
R$0.00006384321
1 Based Froc(FROC) - CAD
C$0.00001616431
1 Based Froc(FROC) - BDT
0.00141431898
1 Based Froc(FROC) - NGN
0.01783586246
1 Based Froc(FROC) - COP
$0.04689103525
1 Based Froc(FROC) - ZAR
R.0.00020641475
1 Based Froc(FROC) - UAH
0.00047888222
1 Based Froc(FROC) - VES
Bs0.001593173
1 Based Froc(FROC) - CLP
$0.011256872
1 Based Froc(FROC) - PKR
Rs0.0032979844
1 Based Froc(FROC) - KZT
0.00624872686
1 Based Froc(FROC) - THB
฿0.00037980314
1 Based Froc(FROC) - TWD
NT$0.0003546845
1 Based Froc(FROC) - AED
د.إ0.00004267843
1 Based Froc(FROC) - CHF
Fr0.0000093032
1 Based Froc(FROC) - HKD
HK$0.00009082249
1 Based Froc(FROC) - AMD
֏0.0044504183
1 Based Froc(FROC) - MAD
.د.م0.00010477729
1 Based Froc(FROC) - MXN
$0.00021827633
1 Based Froc(FROC) - SAR
ريال0.00004360875
1 Based Froc(FROC) - PLN
0.00004256214
1 Based Froc(FROC) - RON
лв0.00005058615
1 Based Froc(FROC) - SEK
kr0.00011187098
1 Based Froc(FROC) - BGN
лв0.00001953672
1 Based Froc(FROC) - HUF
Ft0.00397432704
1 Based Froc(FROC) - CZK
0.00024606964
1 Based Froc(FROC) - KWD
د.ك0.000003546845
1 Based Froc(FROC) - ILS
0.00003965489
1 Based Froc(FROC) - AOA
Kz0.01060064753
1 Based Froc(FROC) - BHD
.د.ب0.000004372504
1 Based Froc(FROC) - BMD
$0.000011629
1 Based Froc(FROC) - DKK
kr0.00007477447
1 Based Froc(FROC) - HNL
L0.00030398206
1 Based Froc(FROC) - MUR
0.00053179417
1 Based Froc(FROC) - NAD
$0.00020571701
1 Based Froc(FROC) - NOK
kr0.00011838322
1 Based Froc(FROC) - NZD
$0.00001988559
1 Based Froc(FROC) - PAB
B/.0.000011629
1 Based Froc(FROC) - PGK
K0.00004907438
1 Based Froc(FROC) - QAR
ر.ق0.00004232956
1 Based Froc(FROC) - RSD
дин.0.00117371497

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Based Froc toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Based Froc-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Based Froc”

Paljonko Based Froc (FROC) on arvoltaan tänään?
FROC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000011629 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FROC-USD-parin nykyinen hinta?
FROC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000011629. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Based Froc-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FROC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FROC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FROC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli FROC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FROC saavutti ATH-hinnaksi 0.000329366881092608 USD.
Mikä oli FROC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FROC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000006189755696423 USD.
Mikä on FROC-rahakkeen treidausvolyymi?
FROC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.05K USD.
Nouseeko FROC tänä vuonna korkeammalle?
FROC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FROC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:43:47 (UTC+8)

Based Froc (FROC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

