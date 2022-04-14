Freya (FREYA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Freya (FREYA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Freya (FREYA) -rahakkeen tiedot FREYA is the utility token, operational currency & AI agent of the AI-driven Roguelike RPG Freya: The Starfall, backed by Immutable and crafted by industry veterans behind titles like League of Legends and Diablo. Leading the AI Gaming track, FREYA powers a living, evolving game world. Virallinen verkkosivusto: https://linktr.ee/Freya_Starfall Valkoinen paperi: https://starfall-handbook.rosentica.jp/usdfreya-whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/AWs2J3buZeyvvSE5pyoFVJQUNKa36g8sbouskt6W9fre Osta FREYA-rahaketta nyt!

Freya (FREYA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Freya (FREYA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 555.50M $ 555.50M $ 555.50M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0144 $ 0.0144 $ 0.0144 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.010399 $ 0.010399 $ 0.010399 Lue lisää Freya (FREYA) -rahakkeen hinnasta

Freya (FREYA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Freya (FREYA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FREYA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FREYA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FREYA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FREYA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Freya (FREYA) -rahakkeen hintahistoria FREYA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FREYA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FREYA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FREYA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FREYA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FREYA-rahakkeen hintaennuste nyt!

