FreeBnk (FRBK) -rahakkeen tiedot FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features. Virallinen verkkosivusto: https://www.freebnk.io/ Valkoinen paperi: https://freebnk.gitbook.io/docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0 Osta FRBK-rahaketta nyt!

FreeBnk (FRBK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FreeBnk (FRBK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 242.25M $ 242.25M $ 242.25M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 134.00K $ 134.00K $ 134.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000084279869447438 $ 0.000084279869447438 $ 0.000084279869447438 Nykyinen hinta: $ 0.000268 $ 0.000268 $ 0.000268 Lue lisää FreeBnk (FRBK) -rahakkeen hinnasta

FreeBnk (FRBK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FreeBnk (FRBK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FRBK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FRBK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FRBK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FRBK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FreeBnk (FRBK) -rahakkeen hintahistoria FRBK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FRBK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FRBK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FRBK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FRBK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FRBK-rahakkeen hintaennuste nyt!

