Lisätietoja FORTUNE-rahakkeesta
FORTUNE-rahakkeen hintatiedot
Mikä on FORTUNE
FORTUNE-rahakkeen valkoinen paperi
FORTUNE-rahakkeen virallinen verkkosivusto
FORTUNE-rahakkeen tokenomiikka
FORTUNE-rahakkeen hintaennuste
FORTUNE-rahakkeen historia
FORTUNE-osto-opas
FORTUNE/fiat-valuuttamuunnin
FORTUNE-rahakkeen spot
Esimarkkinat
Ansaitse
Airdrop+
Uutiset
Blogi
Ohjeet
FortuneHunters (FORTUNE) -rahakkeen tokenomiikka
FortuneHunters (FORTUNE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu FortuneHunters (FORTUNE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
FortuneHunters (FORTUNE) -rahakkeen tiedot
Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology.
FortuneHunters (FORTUNE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
FortuneHunters (FORTUNE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FORTUNE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FORTUNE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FORTUNE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FORTUNE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka FORTUNE-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään FortuneHunters (FORTUNE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FORTUNE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
FortuneHunters (FORTUNE) -rahakkeen hintahistoria
FORTUNE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
FORTUNE-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne FORTUNE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FORTUNE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
Osta FortuneHunters (FORTUNE) -rahaketta
Summa
1 FORTUNE = 0.000006783 USD
Treidaa FortuneHunters (FORTUNE) -rahaketta
KUUMAT
Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla
SUURIN volyymi
Kryptovaluutat, joilla on suurin treidausvolyymi
Vasta lisätyt
Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata
Suurimmat voittajat
Kryptoalan 24 tunnin suurimmat voittajat, joita jokaisen treidaajan tulisi pitää silmällä