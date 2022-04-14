FOMO.FUND (FOMO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FOMO.FUND (FOMO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FOMO.FUND (FOMO) -rahakkeen tiedot FOMO is the first AI Agent, multi chain token launcher on SOL with more chains coming. Combining a bonding curve launch model with viral clicker airdrop games. Virallinen verkkosivusto: https://fomo.fund Valkoinen paperi: https://docs.fomo.fund/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ZxBon4vcf3DVcrt63fJU52ywYm9BKZC6YuXDhb3fomo Osta FOMO-rahaketta nyt!

FOMO.FUND (FOMO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FOMO.FUND (FOMO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Kokonaistarjonta: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Kierrossa oleva tarjonta: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0010532 $ 0.0010532 $ 0.0010532 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000010031977848984 $ 0.000010031977848984 $ 0.000010031977848984 Nykyinen hinta: $ 0.00001797 $ 0.00001797 $ 0.00001797 Lue lisää FOMO.FUND (FOMO) -rahakkeen hinnasta

FOMO.FUND (FOMO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FOMO.FUND (FOMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FOMO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FOMO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FOMO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FOMO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FOMO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FOMO.FUND (FOMO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FOMO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FOMO-rahakkeita MEXCistä nyt!

FOMO.FUND (FOMO) -rahakkeen hintahistoria FOMO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FOMO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FOMO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FOMO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FOMO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FOMO-rahakkeen hintaennuste nyt!

