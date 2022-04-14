FNCY (FNCY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FNCY (FNCY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FNCY (FNCY) -rahakkeen tiedot FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of. Virallinen verkkosivusto: https://fncy.world Block Explorer: https://fncyscan.fncy.world Osta FNCY-rahaketta nyt!

FNCY (FNCY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FNCY (FNCY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Kokonaistarjonta: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 Nykyinen hinta: $ 0.00261 $ 0.00261 $ 0.00261 Lue lisää FNCY (FNCY) -rahakkeen hinnasta

FNCY (FNCY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FNCY (FNCY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FNCY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FNCY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FNCY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FNCY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FNCY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FNCY (FNCY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FNCY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FNCY-rahakkeita MEXCistä nyt!

FNCY (FNCY) -rahakkeen hintahistoria FNCY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FNCY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FNCY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FNCY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FNCY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FNCY-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!