Financie Token – hinta (FNCT)
Reaaliaikainen Financie Token (FNCT) -hinta on tänään € 0.0003599, ja se on muuttunut 0.00 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen FNCT-EUR-muuntokurssi on € 0.0003599 per FNCT.
Financie Token on tällä hetkellä sijalla #1767 markkina-arvon perusteella, joka on € 1.36M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 3.77B FNCT. Viimeisen 24 tunnin aikana FNCT-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä € 0.0003466 (alin) ja € 0.0003643 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli € 0.0055794291391871698, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli € 0.000250992963673002.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, FNCT liikkui +0.22% viimeisen tunnin aikana ja -5.67% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli € 25.60K.
No.1767
18.84%
ETH
Financie Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on € 1.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on € 25.60K. FNCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.77B ja sen kokonaistarjonta on 20000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on € 7.20M.
+0.22%
--
-5.67%
-5.67%
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Financie Token-hinnanmuutoksia:
|Kausi
|Muuta (EUR)
|Muuta (%)
|Tänään
|--
|--
|30 päivää
|€ +0.0000442
|+14.00%
|60 päivää
|€ -0.0000023
|-0.64%
|90 päivää
|€ -0.0000925
|-20.45%
Tänään FNCT-rahakkeiden hinta muuttui -- (--), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut € +0.0000442 (+14.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FNCT-rahakkeiden hinta muuttui € -0.0000023 (-0.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui € -0.0000925 (-20.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
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Vuonna 2040 Financie Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan € --.
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Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Financie Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|02-11 14:20:00
|Alan päivitykset
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ketjunsisäiset tiedot
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Alan päivitykset
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Alan päivitykset
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Alan päivitykset
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
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Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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