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Reaaliaikainen Financie Token-hinta on tänään 0.0003599 EUR. FNCT-rahakkeiden markkina-arvo on 1,356,354.272621027 EUR. Seuraa reaaliaikaisia FNCT/EUR-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.Reaaliaikainen Financie Token-hinta on tänään 0.0003599 EUR. FNCT-rahakkeiden markkina-arvo on 1,356,354.272621027 EUR. Seuraa reaaliaikaisia FNCT/EUR-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.

Lisätietoja FNCT-rahakkeesta

FNCT-rahakkeen hintatiedot

Mikä on FNCT

FNCT-rahakkeen valkoinen paperi

FNCT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FNCT-rahakkeen tokenomiikka

FNCT-rahakkeen hintaennuste

FNCT-rahakkeen historia

FNCT-osto-opas

FNCT/fiat-valuuttamuunnin

FNCT-rahakkeen spot

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Financie Token – hinta (FNCT)

1FNCT - EUR-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
1D
EUR
Reaaliaikainen Financie Token (FNCT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-15 11:34:05 (UTC+8)

Financie Token-hinta tänään

Reaaliaikainen Financie Token (FNCT) -hinta on tänään € 0.0003599, ja se on muuttunut 0.00 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen FNCT-EUR-muuntokurssi on € 0.0003599 per FNCT.

Financie Token on tällä hetkellä sijalla #1767 markkina-arvon perusteella, joka on € 1.36M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 3.77B FNCT. Viimeisen 24 tunnin aikana FNCT-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä € 0.0003466 (alin) ja € 0.0003643 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli € 0.0055794291391871698, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli € 0.000250992963673002.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, FNCT liikkui +0.22% viimeisen tunnin aikana ja -5.67% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli € 25.60K.

Financie Token (FNCT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1767

€ 1.36M
€ 1.36M€ 1.36M

€ 25.60K
€ 25.60K€ 25.60K

€ 7.20M
€ 7.20M€ 7.20M

3.77B
3.77B 3.77B

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

18.84%

ETH

Financie Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on € 1.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on € 25.60K. FNCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.77B ja sen kokonaistarjonta on 20000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on € 7.20M.

Financie Token-rahakkeiden hintahistoria EUR

24 tunnin hintavaihteluväli:
€ 0.0003466
€ 0.0003466€ 0.0003466
24 h:n matalin
€ 0.0003643
€ 0.0003643€ 0.0003643
24 h:n korkein

€ 0.0003466
€ 0.0003466€ 0.0003466

€ 0.0003643
€ 0.0003643€ 0.0003643

€ 0.0055794291391871698
€ 0.0055794291391871698€ 0.0055794291391871698

€ 0.000250992963673002
€ 0.000250992963673002€ 0.000250992963673002

+0.22%

--

-5.67%

-5.67%

Financie Token (FNCT) -rahakkeen hintahistoria EUR

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Financie Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (EUR)Muuta (%)
Tänään----
30 päivää€ +0.0000442+14.00%
60 päivää€ -0.0000023-0.64%
90 päivää€ -0.0000925-20.45%
Financie Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FNCT-rahakkeiden hinta muuttui -- (--), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Financie Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut € +0.0000442 (+14.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Financie Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FNCT-rahakkeiden hinta muuttui € -0.0000023 (-0.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Financie Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui € -0.0000925 (-20.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

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Financie Token-hintaennuste

Financie Token (FNCT) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti FNCT-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on € -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Financie Token (FNCT) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Financie Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan € --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, minkä arvoinen Financie Token tulee olemaan vuosina 2026–2027? Vieraile Hintaennuste-sivullamme nähdäksesi FNCT-hintaennusteet vuosille 2026–2027 valitsemalla Financie Token-hintaennuste.

How to buy & Invest Financie Token-rahakkeita – Suomi

Oletko valmis aloittamaan Financie Token-rahakkeella? FNCT-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Financie Token. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Financie Token (FNCT) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli -- rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Financie Token hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Financie Token (FNCT) -osto-opas

Mitä voit tehdä Financie Token-rahakkeilla

Financie Token-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

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Mikä on Financie Token (FNCT)

FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

Financie Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Financie Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Financie Token-verkkosivusto
Block Explorer

Kategoria :

Ethereum EcosystemGovernancePolygon Ecosystem

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Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-15 11:34:05 (UTC+8)

Financie Token (FNCT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
02-11 14:20:00Alan päivitykset
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Ketjunsisäiset tiedot
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Alan päivitykset
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Alan päivitykset
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Alan päivitykset
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Alan päivitykset
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Tutustu tarkemmin Financie Token-rahakkeisiin

FNCT USDT (futuuritreidaus)

Avaa FNCT-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu FNCT USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa Financie Token (FNCT) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Financie Token-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
FNCT/USDT
€0.000308912
€0.000308912€0.000308912
0.00%
0.00% (USDT)

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€0.2027364€0.2027364

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Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FNCT-EUR-laskin

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FNCT
FNCT
EUR
EUR

1 FNCT = 0.000309514 EUR