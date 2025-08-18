Lisätietoja FMXEN-rahakkeesta

FMXEN-rahakkeen hintatiedot

FMXEN-rahakkeen valkoinen paperi

FMXEN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FMXEN-rahakkeen tokenomiikka

FMXEN-rahakkeen hintaennuste

FMXEN-rahakkeen historia

FMXEN-osto-opas

FMXEN/fiat-valuuttamuunnin

FMXEN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

XEN Crypto-logo

XEN Crypto – hinta (FMXEN)

1FMXEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000000000008874
$0.000000000008874$0.000000000008874
-0.48%1D
USD
Reaaliaikainen XEN Crypto (FMXEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:02:30 (UTC+8)

XEN Crypto (FMXEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000000007241
$ 0.000000000007241$ 0.000000000007241
24 h:n matalin
$ 0.000000000010243
$ 0.000000000010243$ 0.000000000010243
24 h:n korkein

$ 0.000000000007241
$ 0.000000000007241$ 0.000000000007241

$ 0.000000000010243
$ 0.000000000010243$ 0.000000000010243

--
----

--
----

-0.06%

-0.48%

-7.87%

-7.87%

XEN Crypto (FMXEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000000008884. Viimeisen 24 tunnin aikana FMXEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000000007241 ja korkeimmillaan $ 0.000000000010243 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FMXEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FMXEN on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.48% 24 tunnin aikana ja -7.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XEN Crypto (FMXEN) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

FTM

XEN Crypto-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.33K. FMXEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

XEN Crypto (FMXEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XEN Crypto-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000000000000428-0.48%
30 päivää$ -0.000000000003276-26.95%
60 päivää$ -0.000000000000916-9.35%
90 päivää$ -0.000000000005076-36.37%
XEN Crypto-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FMXEN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000000000428 (-0.48%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

XEN Crypto 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000000003276 (-26.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

XEN Crypto-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FMXEN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000000000916 (-9.35%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

XEN Crypto-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000000005076 (-36.37%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XEN Crypto (FMXEN)?

Tarkista XEN Crypto-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on XEN Crypto (FMXEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange

XEN Crypto on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XEN Crypto-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FMXEN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue XEN Crypto-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XEN Crypto-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XEN Crypto-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XEN Crypto (FMXEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XEN Crypto (FMXEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XEN Crypto-rahakkeelle.

Tarkista XEN Crypto-rahakkeen hintaennuste nyt!

XEN Crypto (FMXEN) -rahakkeen tokenomiikka

XEN Crypto (FMXEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FMXEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XEN Crypto (FMXEN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XEN Crypto:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XEN Crypto MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FMXEN paikallisiin valuuttoihin

1 XEN Crypto(FMXEN) - VND
0.00000023378246
1 XEN Crypto(FMXEN) - AUD
A$0.0000000000137702
1 XEN Crypto(FMXEN) - GBP
0.00000000000657416
1 XEN Crypto(FMXEN) - EUR
0.00000000000764024
1 XEN Crypto(FMXEN) - USD
$0.000000000008884
1 XEN Crypto(FMXEN) - MYR
RM0.00000000003749048
1 XEN Crypto(FMXEN) - TRY
0.00000000036362212
1 XEN Crypto(FMXEN) - JPY
¥0.000000001314832
1 XEN Crypto(FMXEN) - ARS
ARS$0.00000001167410904
1 XEN Crypto(FMXEN) - RUB
0.00000000071578388
1 XEN Crypto(FMXEN) - INR
0.00000000077539552
1 XEN Crypto(FMXEN) - IDR
Rp0.00000014563932096
1 XEN Crypto(FMXEN) - KRW
0.00000001244257504
1 XEN Crypto(FMXEN) - PHP
0.00000000050789828
1 XEN Crypto(FMXEN) - EGP
￡E.0.00000000043078516
1 XEN Crypto(FMXEN) - BRL
R$0.00000000004859548
1 XEN Crypto(FMXEN) - CAD
C$0.00000000001234876
1 XEN Crypto(FMXEN) - BDT
0.00000000108047208
1 XEN Crypto(FMXEN) - NGN
0.00000001364662356
1 XEN Crypto(FMXEN) - COP
$0.000000035822509
1 XEN Crypto(FMXEN) - ZAR
R.0.00000000015751332
1 XEN Crypto(FMXEN) - UAH
0.00000000036584312
1 XEN Crypto(FMXEN) - VES
Bs0.000000001217108
1 XEN Crypto(FMXEN) - CLP
$0.00000000861748
1 XEN Crypto(FMXEN) - PKR
Rs0.00000000250457728
1 XEN Crypto(FMXEN) - KZT
0.00000000477372856
1 XEN Crypto(FMXEN) - THB
฿0.00000000029024028
1 XEN Crypto(FMXEN) - TWD
NT$0.000000000270962
1 XEN Crypto(FMXEN) - AED
د.إ0.00000000003260428
1 XEN Crypto(FMXEN) - CHF
Fr0.0000000000071072
1 XEN Crypto(FMXEN) - HKD
HK$0.00000000006938404
1 XEN Crypto(FMXEN) - AMD
֏0.0000000033999068
1 XEN Crypto(FMXEN) - MAD
.د.م0.00000000008004484
1 XEN Crypto(FMXEN) - MXN
$0.00000000016666384
1 XEN Crypto(FMXEN) - SAR
ريال0.000000000033315
1 XEN Crypto(FMXEN) - PLN
0.00000000003251544
1 XEN Crypto(FMXEN) - RON
лв0.0000000000386454
1 XEN Crypto(FMXEN) - SEK
kr0.00000000008546408
1 XEN Crypto(FMXEN) - BGN
лв0.00000000001492512
1 XEN Crypto(FMXEN) - HUF
Ft0.00000000303415252
1 XEN Crypto(FMXEN) - CZK
0.00000000018807428
1 XEN Crypto(FMXEN) - KWD
د.ك0.00000000000270962
1 XEN Crypto(FMXEN) - ILS
0.00000000003029444
1 XEN Crypto(FMXEN) - AOA
Kz0.00000000814298556
1 XEN Crypto(FMXEN) - BHD
.د.ب0.000000000003340384
1 XEN Crypto(FMXEN) - BMD
$0.000000000008884
1 XEN Crypto(FMXEN) - DKK
kr0.00000000005712412
1 XEN Crypto(FMXEN) - HNL
L0.00000000023356036
1 XEN Crypto(FMXEN) - MUR
0.00000000040626532
1 XEN Crypto(FMXEN) - NAD
$0.00000000015698028
1 XEN Crypto(FMXEN) - NOK
kr0.00000000009043912
1 XEN Crypto(FMXEN) - NZD
$0.00000000001519164
1 XEN Crypto(FMXEN) - PAB
B/.0.000000000008884
1 XEN Crypto(FMXEN) - PGK
K0.00000000003677976
1 XEN Crypto(FMXEN) - QAR
ر.ق0.00000000003233776
1 XEN Crypto(FMXEN) - RSD
дин.0.00000000089701748

XEN Crypto-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XEN Crypto toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen XEN Crypto-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XEN Crypto”

Paljonko XEN Crypto (FMXEN) on arvoltaan tänään?
FMXEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000000000008884 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FMXEN-USD-parin nykyinen hinta?
FMXEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000000000008884. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XEN Crypto-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FMXEN markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FMXEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FMXEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli FMXEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FMXEN saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli FMXEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FMXEN-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on FMXEN-rahakkeen treidausvolyymi?
FMXEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.33K USD.
Nouseeko FMXEN tänä vuonna korkeammalle?
FMXEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FMXEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:02:30 (UTC+8)

XEN Crypto (FMXEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FMXEN-USD-laskin

Summa

FMXEN
FMXEN
USD
USD

1 FMXEN = 0 USD

Treidaa FMXEN-rahaketta

FMXENUSDT
$0.000000000008874
$0.000000000008874$0.000000000008874
-0.49%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu