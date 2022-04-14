Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Flex Ungovernance (FLX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen tiedot The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable. Virallinen verkkosivusto: https://reflexer.finance/ Valkoinen paperi: http://docs.reflexer.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 Osta FLX-rahaketta nyt!

Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 443.41K $ 443.41K $ 443.41K Kokonaistarjonta: $ 999.72K $ 999.72K $ 999.72K Kierrossa oleva tarjonta: $ 193.80K $ 193.80K $ 193.80K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 949.59 $ 949.59 $ 949.59 Kaikkien aikojen alin: $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 Nykyinen hinta: $ 2.288 $ 2.288 $ 2.288 Lue lisää Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen hinnasta

Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FLX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FLX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FLX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FLX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FLX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen hintahistoria FLX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FLX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FLX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FLX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FLX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!