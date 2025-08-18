Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.297. Viimeisen 24 tunnin aikana FLX on vaihdellut alimmillaan $ 2.084 ja korkeimmillaan $ 2.327 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2,694.400487426686, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.154160395878768.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FLX on muuttunut +1.23% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -14.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen markkinatiedot
Flex Ungovernance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 445.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.13K. FLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 193.80K ja sen kokonaistarjonta on 999715. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.30M.
The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.
Flex Ungovernance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Flex Ungovernance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista FLX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Flex Ungovernance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Flex Ungovernance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Flex Ungovernance-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Flex Ungovernance (FLX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Flex Ungovernance (FLX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Flex Ungovernance-rahakkeelle.
Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Flex Ungovernance (FLX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Flex Ungovernance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Flex Ungovernance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
