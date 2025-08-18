Lisätietoja FLX-rahakkeesta

FLX-rahakkeen hintatiedot

FLX-rahakkeen valkoinen paperi

FLX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FLX-rahakkeen tokenomiikka

FLX-rahakkeen hintaennuste

FLX-rahakkeen historia

FLX-osto-opas

FLX/fiat-valuuttamuunnin

FLX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Flex Ungovernance-logo

Flex Ungovernance – hinta (FLX)

1FLX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.305
$2.305$2.305
+0.13%1D
USD
Reaaliaikainen Flex Ungovernance (FLX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:14:58 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.084
$ 2.084$ 2.084
24 h:n matalin
$ 2.327
$ 2.327$ 2.327
24 h:n korkein

$ 2.084
$ 2.084$ 2.084

$ 2.327
$ 2.327$ 2.327

$ 2,694.400487426686
$ 2,694.400487426686$ 2,694.400487426686

$ 1.154160395878768
$ 1.154160395878768$ 1.154160395878768

+1.23%

+0.13%

-14.36%

-14.36%

Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.297. Viimeisen 24 tunnin aikana FLX on vaihdellut alimmillaan $ 2.084 ja korkeimmillaan $ 2.327 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2,694.400487426686, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.154160395878768.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FLX on muuttunut +1.23% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -14.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen markkinatiedot

No.2439

$ 445.15K
$ 445.15K$ 445.15K

$ 54.13K
$ 54.13K$ 54.13K

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

193.80K
193.80K 193.80K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

999,715
999,715 999,715

19.37%

ETH

Flex Ungovernance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 445.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.13K. FLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 193.80K ja sen kokonaistarjonta on 999715. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.30M.

Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Flex Ungovernance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00299+0.13%
30 päivää$ -1.136-33.10%
60 päivää$ +0.317+16.01%
90 päivää$ -1.103-32.45%
Flex Ungovernance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FLX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00299 (+0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Flex Ungovernance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.136 (-33.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Flex Ungovernance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FLX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.317 (+16.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Flex Ungovernance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.103 (-32.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Flex Ungovernance (FLX)?

Tarkista Flex Ungovernance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Flex Ungovernance (FLX)

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Flex Ungovernance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Flex Ungovernance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FLX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Flex Ungovernance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Flex Ungovernance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Flex Ungovernance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Flex Ungovernance (FLX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Flex Ungovernance (FLX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Flex Ungovernance-rahakkeelle.

Tarkista Flex Ungovernance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen tokenomiikka

Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Flex Ungovernance (FLX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Flex Ungovernance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Flex Ungovernance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FLX paikallisiin valuuttoihin

1 Flex Ungovernance(FLX) - VND
60,445.555
1 Flex Ungovernance(FLX) - AUD
A$3.56035
1 Flex Ungovernance(FLX) - GBP
1.69978
1 Flex Ungovernance(FLX) - EUR
1.97542
1 Flex Ungovernance(FLX) - USD
$2.297
1 Flex Ungovernance(FLX) - MYR
RM9.69334
1 Flex Ungovernance(FLX) - TRY
94.19997
1 Flex Ungovernance(FLX) - JPY
¥339.956
1 Flex Ungovernance(FLX) - ARS
ARS$3,018.39582
1 Flex Ungovernance(FLX) - RUB
185.06929
1 Flex Ungovernance(FLX) - INR
200.50513
1 Flex Ungovernance(FLX) - IDR
Rp37,655.73168
1 Flex Ungovernance(FLX) - KRW
3,212.5842
1 Flex Ungovernance(FLX) - PHP
131.36543
1 Flex Ungovernance(FLX) - EGP
￡E.111.35856
1 Flex Ungovernance(FLX) - BRL
R$12.56459
1 Flex Ungovernance(FLX) - CAD
C$3.19283
1 Flex Ungovernance(FLX) - BDT
279.36114
1 Flex Ungovernance(FLX) - NGN
3,528.39873
1 Flex Ungovernance(FLX) - COP
$9,262.07825
1 Flex Ungovernance(FLX) - ZAR
R.40.6569
1 Flex Ungovernance(FLX) - UAH
94.59046
1 Flex Ungovernance(FLX) - VES
Bs314.689
1 Flex Ungovernance(FLX) - CLP
$2,228.09
1 Flex Ungovernance(FLX) - PKR
Rs649.95912
1 Flex Ungovernance(FLX) - KZT
1,234.26998
1 Flex Ungovernance(FLX) - THB
฿74.92814
1 Flex Ungovernance(FLX) - TWD
NT$70.12741
1 Flex Ungovernance(FLX) - AED
د.إ8.42999
1 Flex Ungovernance(FLX) - CHF
Fr1.8376
1 Flex Ungovernance(FLX) - HKD
HK$17.93957
1 Flex Ungovernance(FLX) - AMD
֏880.73871
1 Flex Ungovernance(FLX) - MAD
.د.م20.69597
1 Flex Ungovernance(FLX) - MXN
$43.04578
1 Flex Ungovernance(FLX) - SAR
ريال8.61375
1 Flex Ungovernance(FLX) - PLN
8.40702
1 Flex Ungovernance(FLX) - RON
лв9.99195
1 Flex Ungovernance(FLX) - SEK
kr22.12011
1 Flex Ungovernance(FLX) - BGN
лв3.85896
1 Flex Ungovernance(FLX) - HUF
Ft784.49441
1 Flex Ungovernance(FLX) - CZK
48.60452
1 Flex Ungovernance(FLX) - KWD
د.ك0.700585
1 Flex Ungovernance(FLX) - ILS
7.8098
1 Flex Ungovernance(FLX) - AOA
Kz2,101.54827
1 Flex Ungovernance(FLX) - BHD
.د.ب0.865969
1 Flex Ungovernance(FLX) - BMD
$2.297
1 Flex Ungovernance(FLX) - DKK
kr14.76971
1 Flex Ungovernance(FLX) - HNL
L60.31922
1 Flex Ungovernance(FLX) - MUR
105.04181
1 Flex Ungovernance(FLX) - NAD
$40.6569
1 Flex Ungovernance(FLX) - NOK
kr23.38346
1 Flex Ungovernance(FLX) - NZD
$3.92787
1 Flex Ungovernance(FLX) - PAB
B/.2.297
1 Flex Ungovernance(FLX) - PGK
K9.62443
1 Flex Ungovernance(FLX) - QAR
ر.ق8.36108
1 Flex Ungovernance(FLX) - RSD
дин.231.85918

Flex Ungovernance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Flex Ungovernance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Flex Ungovernance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Flex Ungovernance”

Paljonko Flex Ungovernance (FLX) on arvoltaan tänään?
FLX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.297 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FLX-USD-parin nykyinen hinta?
FLX -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.297. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Flex Ungovernance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FLX markkina-arvo on $ 445.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 193.80K USD.
Mikä oli FLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FLX saavutti ATH-hinnaksi 2,694.400487426686 USD.
Mikä oli FLX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FLX-rahakkeen ATL-hinta oli 1.154160395878768 USD.
Mikä on FLX-rahakkeen treidausvolyymi?
FLX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.13K USD.
Nouseeko FLX tänä vuonna korkeammalle?
FLX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FLX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:14:58 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FLX-USD-laskin

Summa

FLX
FLX
USD
USD

1 FLX = 2.297 USD

Treidaa FLX-rahaketta

FLXUSDT
$2.305
$2.305$2.305
+0.30%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu