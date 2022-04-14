Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sunflower Land (FLOWER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tiedot Sunflower Land is an Open Source Farming RPG where players explore the magical universe, trade & discover collectibles. Virallinen verkkosivusto: https://sunflower-land.com Valkoinen paperi: https://docs.sunflower-land.com/getting-started/usdflower-erc20 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x3E12b9d6A4D12cd9b4a6d613872d0Eb32f68b380 Osta FLOWER-rahaketta nyt!

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1735 $ 0.1735 $ 0.1735 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.1037 $ 0.1037 $ 0.1037 Lue lisää Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen hinnasta

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FLOWER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLOWER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FLOWER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLOWER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FLOWER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FLOWER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FLOWER-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen hintahistoria FLOWER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FLOWER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FLOWER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FLOWER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLOWER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FLOWER-rahakkeen hintaennuste nyt!

