Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikka

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Sunflower Land (FLOWER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tiedot

Sunflower Land is an Open Source Farming RPG where players explore the magical universe, trade & discover collectibles.

Virallinen verkkosivusto:
https://sunflower-land.com
Valkoinen paperi:
https://docs.sunflower-land.com/getting-started/usdflower-erc20
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x3E12b9d6A4D12cd9b4a6d613872d0Eb32f68b380

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 20.45M
$ 20.45M$ 20.45M
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.1735
$ 0.1735$ 0.1735
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.1037
$ 0.1037$ 0.1037

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FLOWER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLOWER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FLOWER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLOWER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FLOWER-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FLOWER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen hintahistoria

FLOWER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

FLOWER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FLOWER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLOWER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.