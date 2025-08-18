Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0992
$ 0.0992$ 0.0992
24 h:n matalin
$ 0.1008
$ 0.1008$ 0.1008
24 h:n korkein
$ 0.0992
$ 0.0992$ 0.0992
$ 0.1008
$ 0.1008$ 0.1008
--
----
--
----
+0.29%
+0.80%
+6.79%
+6.79%
Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1006. Viimeisen 24 tunnin aikana FLOWER on vaihdellut alimmillaan $ 0.0992 ja korkeimmillaan $ 0.1008 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLOWER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FLOWER on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, +0.80% 24 tunnin aikana ja +6.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen markkinatiedot
--
----
$ 57.80K
$ 57.80K$ 57.80K
$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M
--
----
20,450,009
20,450,009 20,450,009
BASE
Sunflower Land-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.80K. FLOWER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 20450009. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.06M.
Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sunflower Land-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000798
+0.80%
30 päivää
$ +0.012
+13.54%
60 päivää
$ -0.0084
-7.71%
90 päivää
$ +0.0206
+25.75%
Sunflower Land-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FLOWER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000798 (+0.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Sunflower Land 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.012 (+13.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Sunflower Land-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FLOWER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0084 (-7.71%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Sunflower Land-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0206 (+25.75%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sunflower Land (FLOWER)?
Sunflower Land is an Open Source Farming RPG where players explore the magical universe, trade & discover collectibles.
Sunflower Land on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sunflower Land-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista FLOWER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Sunflower Land-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sunflower Land-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Sunflower Land-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Sunflower Land (FLOWER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sunflower Land (FLOWER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sunflower Land-rahakkeelle.
Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLOWER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Sunflower Land (FLOWER) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Sunflower Land:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sunflower Land MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.