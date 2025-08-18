Lisätietoja FLOWER-rahakkeesta

FLOWER-rahakkeen hintatiedot

FLOWER-rahakkeen valkoinen paperi

FLOWER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FLOWER-rahakkeen tokenomiikka

FLOWER-rahakkeen hintaennuste

FLOWER-rahakkeen historia

FLOWER-osto-opas

FLOWER/fiat-valuuttamuunnin

FLOWER-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sunflower Land-logo

Sunflower Land – hinta (FLOWER)

1FLOWER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1006
$0.1006$0.1006
+0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Sunflower Land (FLOWER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:02:22 (UTC+8)

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0992
$ 0.0992$ 0.0992
24 h:n matalin
$ 0.1008
$ 0.1008$ 0.1008
24 h:n korkein

$ 0.0992
$ 0.0992$ 0.0992

$ 0.1008
$ 0.1008$ 0.1008

--
----

--
----

+0.29%

+0.80%

+6.79%

+6.79%

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1006. Viimeisen 24 tunnin aikana FLOWER on vaihdellut alimmillaan $ 0.0992 ja korkeimmillaan $ 0.1008 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLOWER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FLOWER on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, +0.80% 24 tunnin aikana ja +6.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 57.80K
$ 57.80K$ 57.80K

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

--
----

20,450,009
20,450,009 20,450,009

BASE

Sunflower Land-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.80K. FLOWER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 20450009. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.06M.

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sunflower Land-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000798+0.80%
30 päivää$ +0.012+13.54%
60 päivää$ -0.0084-7.71%
90 päivää$ +0.0206+25.75%
Sunflower Land-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FLOWER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000798 (+0.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sunflower Land 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.012 (+13.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sunflower Land-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FLOWER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0084 (-7.71%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sunflower Land-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0206 (+25.75%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sunflower Land (FLOWER)?

Tarkista Sunflower Land-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sunflower Land (FLOWER)

Sunflower Land is an Open Source Farming RPG where players explore the magical universe, trade & discover collectibles.

Sunflower Land on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sunflower Land-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FLOWER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sunflower Land-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sunflower Land-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sunflower Land-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sunflower Land (FLOWER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sunflower Land (FLOWER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sunflower Land-rahakkeelle.

Tarkista Sunflower Land-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikka

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLOWER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sunflower Land (FLOWER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sunflower Land:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sunflower Land MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FLOWER paikallisiin valuuttoihin

1 Sunflower Land(FLOWER) - VND
2,647.289
1 Sunflower Land(FLOWER) - AUD
A$0.15593
1 Sunflower Land(FLOWER) - GBP
0.074444
1 Sunflower Land(FLOWER) - EUR
0.086516
1 Sunflower Land(FLOWER) - USD
$0.1006
1 Sunflower Land(FLOWER) - MYR
RM0.424532
1 Sunflower Land(FLOWER) - TRY
4.117558
1 Sunflower Land(FLOWER) - JPY
¥14.8888
1 Sunflower Land(FLOWER) - ARS
ARS$132.194436
1 Sunflower Land(FLOWER) - RUB
8.105342
1 Sunflower Land(FLOWER) - INR
8.780368
1 Sunflower Land(FLOWER) - IDR
Rp1,649.180064
1 Sunflower Land(FLOWER) - KRW
140.896336
1 Sunflower Land(FLOWER) - PHP
5.751302
1 Sunflower Land(FLOWER) - EGP
￡E.4.878094
1 Sunflower Land(FLOWER) - BRL
R$0.550282
1 Sunflower Land(FLOWER) - CAD
C$0.139834
1 Sunflower Land(FLOWER) - BDT
12.234972
1 Sunflower Land(FLOWER) - NGN
154.530654
1 Sunflower Land(FLOWER) - COP
$405.64435
1 Sunflower Land(FLOWER) - ZAR
R.1.783638
1 Sunflower Land(FLOWER) - UAH
4.142708
1 Sunflower Land(FLOWER) - VES
Bs13.7822
1 Sunflower Land(FLOWER) - CLP
$97.582
1 Sunflower Land(FLOWER) - PKR
Rs28.361152
1 Sunflower Land(FLOWER) - KZT
54.056404
1 Sunflower Land(FLOWER) - THB
฿3.286602
1 Sunflower Land(FLOWER) - TWD
NT$3.0683
1 Sunflower Land(FLOWER) - AED
د.إ0.369202
1 Sunflower Land(FLOWER) - CHF
Fr0.08048
1 Sunflower Land(FLOWER) - HKD
HK$0.785686
1 Sunflower Land(FLOWER) - AMD
֏38.49962
1 Sunflower Land(FLOWER) - MAD
.د.م0.906406
1 Sunflower Land(FLOWER) - MXN
$1.887256
1 Sunflower Land(FLOWER) - SAR
ريال0.37725
1 Sunflower Land(FLOWER) - PLN
0.368196
1 Sunflower Land(FLOWER) - RON
лв0.43761
1 Sunflower Land(FLOWER) - SEK
kr0.967772
1 Sunflower Land(FLOWER) - BGN
лв0.169008
1 Sunflower Land(FLOWER) - HUF
Ft34.357918
1 Sunflower Land(FLOWER) - CZK
2.129702
1 Sunflower Land(FLOWER) - KWD
د.ك0.030683
1 Sunflower Land(FLOWER) - ILS
0.343046
1 Sunflower Land(FLOWER) - AOA
Kz92.208954
1 Sunflower Land(FLOWER) - BHD
.د.ب0.0378256
1 Sunflower Land(FLOWER) - BMD
$0.1006
1 Sunflower Land(FLOWER) - DKK
kr0.646858
1 Sunflower Land(FLOWER) - HNL
L2.644774
1 Sunflower Land(FLOWER) - MUR
4.600438
1 Sunflower Land(FLOWER) - NAD
$1.777602
1 Sunflower Land(FLOWER) - NOK
kr1.024108
1 Sunflower Land(FLOWER) - NZD
$0.172026
1 Sunflower Land(FLOWER) - PAB
B/.0.1006
1 Sunflower Land(FLOWER) - PGK
K0.416484
1 Sunflower Land(FLOWER) - QAR
ر.ق0.366184
1 Sunflower Land(FLOWER) - RSD
дин.10.157582

Sunflower Land-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sunflower Land toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sunflower Land-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sunflower Land”

Paljonko Sunflower Land (FLOWER) on arvoltaan tänään?
FLOWER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1006 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FLOWER-USD-parin nykyinen hinta?
FLOWER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1006. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sunflower Land-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FLOWER markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FLOWER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FLOWER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli FLOWER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FLOWER saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli FLOWER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FLOWER-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on FLOWER-rahakkeen treidausvolyymi?
FLOWER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.80K USD.
Nouseeko FLOWER tänä vuonna korkeammalle?
FLOWER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FLOWER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:02:22 (UTC+8)

Sunflower Land (FLOWER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FLOWER-USD-laskin

Summa

FLOWER
FLOWER
USD
USD

1 FLOWER = 0.1006 USD

Treidaa FLOWER-rahaketta

FLOWERUSDT
$0.1006
$0.1006$0.1006
+0.90%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu