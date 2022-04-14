OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OmniFlix Network (FLIX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen tiedot OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. Virallinen verkkosivusto: https://omniflix.network/ Block Explorer: https://mintscan.io/omniflix

OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Kokonaistarjonta: $ 357.24M $ 357.24M $ 357.24M Kierrossa oleva tarjonta: $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.17M $ 14.17M $ 14.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 Nykyinen hinta: $ 0.01417 $ 0.01417 $ 0.01417 Lue lisää OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen hinnasta

OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FLIX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLIX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FLIX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLIX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

