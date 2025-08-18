OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01339. Viimeisen 24 tunnin aikana FLIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.01289 ja korkeimmillaan $ 0.01401 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.49346043293993547, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008802316467692745.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FLIX on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, -0.96% 24 tunnin aikana ja -8.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen markkinatiedot
OmniFlix Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 122.33K. FLIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 250.76M ja sen kokonaistarjonta on 357242302. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.39M.
OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.
OmniFlix Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
