OmniFlix Network – hinta (FLIX)

1FLIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01338
-0.96%1D
USD
Reaaliaikainen OmniFlix Network (FLIX) -hintakaavio
OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01289
24 h:n matalin
$ 0.01401
24 h:n korkein

$ 0.01289
$ 0.01401
$ 0.49346043293993547
$ 0.008802316467692745
-0.23%

-0.96%

-8.73%

-8.73%

OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01339. Viimeisen 24 tunnin aikana FLIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.01289 ja korkeimmillaan $ 0.01401 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.49346043293993547, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008802316467692745.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FLIX on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, -0.96% 24 tunnin aikana ja -8.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen markkinatiedot

No.1592

$ 3.36M
$ 122.33K
$ 13.39M
250.76M
1,000,000,000
357,242,302
25.07%

OMNIFLIX

OmniFlix Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 122.33K. FLIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 250.76M ja sen kokonaistarjonta on 357242302. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.39M.

OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän OmniFlix Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001297-0.96%
30 päivää$ -0.00183-12.03%
60 päivää$ +0.00139+11.58%
90 päivää$ -0.00331-19.83%
OmniFlix Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FLIX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001297 (-0.96%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

OmniFlix Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00183 (-12.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

OmniFlix Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FLIX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00139 (+11.58%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

OmniFlix Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00331 (-19.83%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle OmniFlix Network (FLIX)?

Tarkista OmniFlix Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on OmniFlix Network (FLIX)

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

OmniFlix Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja OmniFlix Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FLIX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue OmniFlix Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään OmniFlix Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

OmniFlix Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OmniFlix Network (FLIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OmniFlix Network (FLIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OmniFlix Network-rahakkeelle.

Tarkista OmniFlix Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen tokenomiikka

OmniFlix Network (FLIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

OmniFlix Network (FLIX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa OmniFlix Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa OmniFlix Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FLIX paikallisiin valuuttoihin

OmniFlix Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton OmniFlix Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen OmniFlix Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OmniFlix Network”

Paljonko OmniFlix Network (FLIX) on arvoltaan tänään?
FLIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01339 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FLIX-USD-parin nykyinen hinta?
FLIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01339. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OmniFlix Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FLIX markkina-arvo on $ 3.36M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FLIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FLIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 250.76M USD.
Mikä oli FLIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FLIX saavutti ATH-hinnaksi 0.49346043293993547 USD.
Mikä oli FLIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FLIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.008802316467692745 USD.
Mikä on FLIX-rahakkeen treidausvolyymi?
FLIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 122.33K USD.
Nouseeko FLIX tänä vuonna korkeammalle?
FLIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FLIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

