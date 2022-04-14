FluidTokens (FLDT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FluidTokens (FLDT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FluidTokens (FLDT) -rahakkeen tiedot FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more. Virallinen verkkosivusto: https://fluidtokens.com/ Valkoinen paperi: https://docs.fluidtokens.com/ Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/577f0b1342f8f8f4aed3388b80a8535812950c7a892495c0ecdf0f1e0014df10464c4454 Osta FLDT-rahaketta nyt!

FluidTokens (FLDT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FluidTokens (FLDT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 23.53M $ 23.53M $ 23.53M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.77 $ 0.77 $ 0.77 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 Nykyinen hinta: $ 0.23525 $ 0.23525 $ 0.23525 Lue lisää FluidTokens (FLDT) -rahakkeen hinnasta

FluidTokens (FLDT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FluidTokens (FLDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FLDT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLDT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FLDT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLDT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FLDT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FluidTokens (FLDT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FLDT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FLDT-rahakkeita MEXCistä nyt!

FluidTokens (FLDT) -rahakkeen hintahistoria FLDT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FLDT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FLDT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FLDT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLDT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FLDT-rahakkeen hintaennuste nyt!

