Flayer (FLAY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Flayer (FLAY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Flayer (FLAY) -rahakkeen tiedot FLAY powers protocols built by Flayer Labs including the Flaunch protocol - a memecoin launchpad built on Base and powered by Uniswap V4. Notably, holders of FLAY can turn on a fee switch to collect 10% of the protocol's trading fees. Holders also have access to FLAY onchain governance. Virallinen verkkosivusto: https://docs.flayer.io/ Valkoinen paperi: https://www.flayer.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xF1A7000000950C7ad8Aff13118Bb7aB561A448ee Osta FLAY-rahaketta nyt!

Flayer (FLAY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Flayer (FLAY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 47.25M $ 47.25M $ 47.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 Kaikkien aikojen alin: $ 0.013309920381206455 $ 0.013309920381206455 $ 0.013309920381206455 Nykyinen hinta: $ 0.04725 $ 0.04725 $ 0.04725 Lue lisää Flayer (FLAY) -rahakkeen hinnasta

Flayer (FLAY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Flayer (FLAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FLAY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLAY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FLAY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLAY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FLAY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Flayer (FLAY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FLAY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FLAY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Flayer (FLAY) -rahakkeen hintahistoria FLAY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FLAY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FLAY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FLAY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLAY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FLAY-rahakkeen hintaennuste nyt!

