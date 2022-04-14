FishWar (FISHW) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FishWar (FISHW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FishWar (FISHW) -rahakkeen tiedot FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items. Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game. Virallinen verkkosivusto: https://fishwar.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/d33fuaksajqjjpw2 Block Explorer: https://seitrace.com/address/0x805679729Df385815C57c24B20f4161BD34B655f?chain=pacific-1 Osta FISHW-rahaketta nyt!

FishWar (FISHW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FishWar (FISHW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 57.08B $ 57.08B $ 57.08B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.75M $ 6.75M $ 6.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0029 $ 0.0029 $ 0.0029 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0001183 $ 0.0001183 $ 0.0001183 Lue lisää FishWar (FISHW) -rahakkeen hinnasta

FishWar (FISHW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FishWar (FISHW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FISHW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FISHW-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FISHW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FISHW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FISHW-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FishWar (FISHW) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FISHW-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FISHW-rahakkeita MEXCistä nyt!

FishWar (FISHW) -rahakkeen hintahistoria FISHW -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FISHW-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FISHW-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FISHW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FISHW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FISHW-rahakkeen hintaennuste nyt!

