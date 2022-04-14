Finblox (FINBLOX) -rahakkeen tokenomiikka

Finblox (FINBLOX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Finblox (FINBLOX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Finblox (FINBLOX) -rahakkeen tiedot

At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets.

Virallinen verkkosivusto:
https://finblox.com
Valkoinen paperi:
https://docs.finblox.com/getting-started/finblox-litepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x5de597849cf72c72f073e9085bdd0dadd8e6c199

Finblox (FINBLOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Finblox (FINBLOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 10.41K
Kokonaistarjonta:
$ 9.47B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 52.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0185
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000011425261328791
Nykyinen hinta:
$ 0.0000052
Finblox (FINBLOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Finblox (FINBLOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FINBLOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FINBLOX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FINBLOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FINBLOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FINBLOX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Finblox (FINBLOX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FINBLOX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Finblox (FINBLOX) -rahakkeen hintahistoria

FINBLOX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

FINBLOX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FINBLOX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FINBLOX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.