Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fear NFTs (FEAR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen tiedot Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games. Virallinen verkkosivusto: https://www.fear.io Valkoinen paperi: https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83 Osta FEAR-rahaketta nyt!

Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 447.67K $ 447.67K $ 447.67K Kokonaistarjonta: $ 41.74M $ 41.74M $ 41.74M Kierrossa oleva tarjonta: $ 17.72M $ 17.72M $ 17.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.93825 $ 3.93825 $ 3.93825 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.02527 $ 0.02527 $ 0.02527 Lue lisää Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen hinnasta

Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FEAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FEAR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FEAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FEAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FEAR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FEAR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FEAR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen hintahistoria FEAR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FEAR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FEAR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FEAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FEAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FEAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

