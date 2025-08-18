Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02516. Viimeisen 24 tunnin aikana FEAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.02487 ja korkeimmillaan $ 0.02652 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.936375858005644, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FEAR on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -0.31% 24 tunnin aikana ja +4.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen markkinatiedot
No.2458
$ 445.72K
$ 204.75K
$ 1.05M
17.72M
41,739,201.62033058
ETH
Fear NFTs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 445.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 204.75K. FEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.72M ja sen kokonaistarjonta on 41739201.62033058. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.05M.
Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Fear NFTs-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000782
-0.31%
30 päivää
$ +0.00299
+13.48%
60 päivää
$ -0.00075
-2.90%
90 päivää
$ -0.01147
-31.32%
Fear NFTs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FEAR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000782 (-0.31%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Fear NFTs 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00299 (+13.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Fear NFTs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FEAR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00075 (-2.90%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Fear NFTs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01147 (-31.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Fear NFTs (FEAR)?
Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.
Fear NFTs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista FEAR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Fear NFTs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Fear NFTs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan.
Fear NFTs-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Fear NFTs (FEAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fear NFTs (FEAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fear NFTs-rahakkeelle.
Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FEAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Fear NFTs (FEAR) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Fear NFTs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.