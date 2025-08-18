Lisätietoja FEAR-rahakkeesta

Fear NFTs-logo

Fear NFTs – hinta (FEAR)

1FEAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02516
$0.02516$0.02516
-0.31%1D
USD
Reaaliaikainen Fear NFTs (FEAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:50:16 (UTC+8)

Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02487
$ 0.02487$ 0.02487
24 h:n matalin
$ 0.02652
$ 0.02652$ 0.02652
24 h:n korkein

$ 0.02487
$ 0.02487$ 0.02487

$ 0.02652
$ 0.02652$ 0.02652

$ 3.936375858005644
$ 3.936375858005644$ 3.936375858005644

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-0.31%

+4.92%

+4.92%

Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02516. Viimeisen 24 tunnin aikana FEAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.02487 ja korkeimmillaan $ 0.02652 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.936375858005644, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FEAR on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -0.31% 24 tunnin aikana ja +4.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen markkinatiedot

No.2458

$ 445.72K
$ 445.72K$ 445.72K

$ 204.75K
$ 204.75K$ 204.75K

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

17.72M
17.72M 17.72M

41,739,201.62033058
41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

ETH

Fear NFTs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 445.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 204.75K. FEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.72M ja sen kokonaistarjonta on 41739201.62033058. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.05M.

Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Fear NFTs-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000782-0.31%
30 päivää$ +0.00299+13.48%
60 päivää$ -0.00075-2.90%
90 päivää$ -0.01147-31.32%
Fear NFTs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FEAR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000782 (-0.31%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Fear NFTs 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00299 (+13.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Fear NFTs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FEAR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00075 (-2.90%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Fear NFTs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01147 (-31.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Fear NFTs (FEAR)?

Tarkista Fear NFTs-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Fear NFTs (FEAR)

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Fear NFTs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Fear NFTs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FEAR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Fear NFTs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Fear NFTs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Fear NFTs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fear NFTs (FEAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fear NFTs (FEAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fear NFTs-rahakkeelle.

Tarkista Fear NFTs-rahakkeen hintaennuste nyt!

Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen tokenomiikka

Fear NFTs (FEAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FEAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Fear NFTs (FEAR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Fear NFTs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Fear NFTs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FEAR paikallisiin valuuttoihin

1 Fear NFTs(FEAR) - VND
662.0854
662.0854
1 Fear NFTs(FEAR) - AUD
A$0.038998
A$0.038998
1 Fear NFTs(FEAR) - GBP
0.0186184
0.0186184
1 Fear NFTs(FEAR) - EUR
0.0216376
0.0216376
1 Fear NFTs(FEAR) - USD
$0.02516
$0.02516
1 Fear NFTs(FEAR) - MYR
RM0.1061752
1 Fear NFTs(FEAR) - TRY
1.0297988
1.0297988
1 Fear NFTs(FEAR) - JPY
¥3.72368
¥3.72368
1 Fear NFTs(FEAR) - ARS
ARS$33.0617496
1 Fear NFTs(FEAR) - RUB
2.0271412
2.0271412
1 Fear NFTs(FEAR) - INR
2.196468
2.196468
1 Fear NFTs(FEAR) - IDR
Rp412.4589504
1 Fear NFTs(FEAR) - KRW
35.2380896
35.2380896
1 Fear NFTs(FEAR) - PHP
1.4383972
1.4383972
1 Fear NFTs(FEAR) - EGP
￡E.1.2200084
1 Fear NFTs(FEAR) - BRL
R$0.1376252
1 Fear NFTs(FEAR) - CAD
C$0.0347208
1 Fear NFTs(FEAR) - BDT
3.0599592
3.0599592
1 Fear NFTs(FEAR) - NGN
38.6480244
38.6480244
1 Fear NFTs(FEAR) - COP
$101.45141
$101.45141
1 Fear NFTs(FEAR) - ZAR
R.0.4460868
1 Fear NFTs(FEAR) - UAH
1.0360888
1.0360888
1 Fear NFTs(FEAR) - VES
Bs3.44692
Bs3.44692
1 Fear NFTs(FEAR) - CLP
$24.4052
$24.4052
1 Fear NFTs(FEAR) - PKR
Rs7.0931072
1 Fear NFTs(FEAR) - KZT
13.5194744
13.5194744
1 Fear NFTs(FEAR) - THB
฿0.8217256
฿0.8217256
1 Fear NFTs(FEAR) - TWD
NT$0.7676316
1 Fear NFTs(FEAR) - AED
د.إ0.0923372
1 Fear NFTs(FEAR) - CHF
Fr0.020128
Fr0.020128
1 Fear NFTs(FEAR) - HKD
HK$0.1964996
1 Fear NFTs(FEAR) - AMD
֏9.628732
֏9.628732
1 Fear NFTs(FEAR) - MAD
.د.م0.2266916
1 Fear NFTs(FEAR) - MXN
$0.47175
$0.47175
1 Fear NFTs(FEAR) - SAR
ريال0.09435
1 Fear NFTs(FEAR) - PLN
0.0920856
0.0920856
1 Fear NFTs(FEAR) - RON
лв0.109446
лв0.109446
1 Fear NFTs(FEAR) - SEK
kr0.2417876
1 Fear NFTs(FEAR) - BGN
лв0.0422688
1 Fear NFTs(FEAR) - HUF
Ft8.5898756
1 Fear NFTs(FEAR) - CZK
0.5323856
0.5323856
1 Fear NFTs(FEAR) - KWD
د.ك0.0076738
1 Fear NFTs(FEAR) - ILS
0.0857956
0.0857956
1 Fear NFTs(FEAR) - AOA
Kz23.0614044
1 Fear NFTs(FEAR) - BHD
.د.ب0.00948532
1 Fear NFTs(FEAR) - BMD
$0.02516
$0.02516
1 Fear NFTs(FEAR) - DKK
kr0.1615272
1 Fear NFTs(FEAR) - HNL
L0.6614564
L0.6614564
1 Fear NFTs(FEAR) - MUR
1.1505668
1.1505668
1 Fear NFTs(FEAR) - NAD
$0.4445772
$0.4445772
1 Fear NFTs(FEAR) - NOK
kr0.2558772
1 Fear NFTs(FEAR) - NZD
$0.0430236
$0.0430236
1 Fear NFTs(FEAR) - PAB
B/.0.02516
B/.0.02516
1 Fear NFTs(FEAR) - PGK
K0.1041624
K0.1041624
1 Fear NFTs(FEAR) - QAR
ر.ق0.0915824
1 Fear NFTs(FEAR) - RSD
дин.2.5378892

Fear NFTs-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Fear NFTs toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Fear NFTs-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fear NFTs”

Paljonko Fear NFTs (FEAR) on arvoltaan tänään?
FEAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02516 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FEAR-USD-parin nykyinen hinta?
FEAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02516. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fear NFTs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FEAR markkina-arvo on $ 445.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.72M USD.
Mikä oli FEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FEAR saavutti ATH-hinnaksi 3.936375858005644 USD.
Mikä oli FEAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FEAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FEAR-rahakkeen treidausvolyymi?
FEAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 204.75K USD.
Nouseeko FEAR tänä vuonna korkeammalle?
FEAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FEAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:50:16 (UTC+8)

FEAR-USD-laskin

Summa

FEAR
FEAR
USD
USD

1 FEAR = 0.02516 USD

Treidaa FEAR-rahaketta

FEARUSDT
$0.02516
$0.02516$0.02516
-0.31%

