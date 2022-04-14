First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu First Digital USD (FDUSD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen tiedot First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui. Virallinen verkkosivusto: https://firstdigitallabs.com/ Valkoinen paperi: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u Osta FDUSD-rahaketta nyt!

First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Kokonaistarjonta: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 Kaikkien aikojen alin: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 Nykyinen hinta: $ 0.9976 $ 0.9976 $ 0.9976 Lue lisää First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen hinnasta

First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FDUSD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FDUSD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FDUSD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FDUSD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FDUSD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FDUSD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FDUSD-rahakkeita MEXCistä nyt!

First Digital USD (FDUSD) -rahakkeen hintahistoria FDUSD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FDUSD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FDUSD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FDUSD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FDUSD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FDUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

