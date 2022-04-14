Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fortune Cat (FCAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen tiedot Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem Virallinen verkkosivusto: https://fortunecat.app/ Valkoinen paperi: https://fortune-cat.gitbook.io/fortunecat.app Block Explorer: https://tonviewer.com/EQCw-QrB8KNGQsAQk-FdEo3FidYb6s6X_N6FU1Pqoy8VHOdR Osta FCAT-rahaketta nyt!

Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.48K $ 3.48K $ 3.48K Kaikkien aikojen korkein: $ 120 $ 120 $ 120 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0000029 $ 0.0000029 $ 0.0000029 Lue lisää Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen hinnasta

Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FCAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FCAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FCAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FCAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FCAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FCAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FCAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen hintahistoria FCAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FCAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FCAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FCAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FCAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FCAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

