Lisätietoja FCAT-rahakkeesta

FCAT-rahakkeen hintatiedot

FCAT-rahakkeen valkoinen paperi

FCAT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FCAT-rahakkeen tokenomiikka

FCAT-rahakkeen hintaennuste

FCAT-rahakkeen historia

FCAT-osto-opas

FCAT/fiat-valuuttamuunnin

FCAT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Fortune Cat-logo

Fortune Cat – hinta (FCAT)

1FCAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000024
$0.0000024$0.0000024
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Fortune Cat (FCAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:41:18 (UTC+8)

Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000021
$ 0.0000021$ 0.0000021
24 h:n matalin
$ 0.0000026
$ 0.0000026$ 0.0000026
24 h:n korkein

$ 0.0000021
$ 0.0000021$ 0.0000021

$ 0.0000026
$ 0.0000026$ 0.0000026

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-22.59%

-22.59%

Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000024. Viimeisen 24 tunnin aikana FCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000021 ja korkeimmillaan $ 0.0000026 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FCAT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -22.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 64.80
$ 64.80$ 64.80

$ 2.88K
$ 2.88K$ 2.88K

--
----

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

TONCOIN

Fortune Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.80. FCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1200000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.88K.

Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Fortune Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0000046-65.72%
60 päivää$ -0.0427976-100.00%
90 päivää$ -0.0159976-99.99%
Fortune Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Fortune Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000046 (-65.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Fortune Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0427976 (-100.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Fortune Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0159976 (-99.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Fortune Cat (FCAT)?

Tarkista Fortune Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Fortune Cat (FCAT)

Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem

Fortune Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Fortune Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FCAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Fortune Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Fortune Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Fortune Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fortune Cat (FCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fortune Cat (FCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fortune Cat-rahakkeelle.

Tarkista Fortune Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen tokenomiikka

Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Fortune Cat (FCAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Fortune Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Fortune Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FCAT paikallisiin valuuttoihin

1 Fortune Cat(FCAT) - VND
0.063156
1 Fortune Cat(FCAT) - AUD
A$0.00000372
1 Fortune Cat(FCAT) - GBP
0.000001776
1 Fortune Cat(FCAT) - EUR
0.000002064
1 Fortune Cat(FCAT) - USD
$0.0000024
1 Fortune Cat(FCAT) - MYR
RM0.000010128
1 Fortune Cat(FCAT) - TRY
0.000098232
1 Fortune Cat(FCAT) - JPY
¥0.0003552
1 Fortune Cat(FCAT) - ARS
ARS$0.003149592
1 Fortune Cat(FCAT) - RUB
0.000193392
1 Fortune Cat(FCAT) - INR
0.000209592
1 Fortune Cat(FCAT) - IDR
Rp0.039344256
1 Fortune Cat(FCAT) - KRW
0.003366048
1 Fortune Cat(FCAT) - PHP
0.000137256
1 Fortune Cat(FCAT) - EGP
￡E.0.000116376
1 Fortune Cat(FCAT) - BRL
R$0.000013176
1 Fortune Cat(FCAT) - CAD
C$0.000003336
1 Fortune Cat(FCAT) - BDT
0.000291888
1 Fortune Cat(FCAT) - NGN
0.003680976
1 Fortune Cat(FCAT) - COP
$0.0096774
1 Fortune Cat(FCAT) - ZAR
R.0.0000426
1 Fortune Cat(FCAT) - UAH
0.000098832
1 Fortune Cat(FCAT) - VES
Bs0.0003288
1 Fortune Cat(FCAT) - CLP
$0.0023232
1 Fortune Cat(FCAT) - PKR
Rs0.00068064
1 Fortune Cat(FCAT) - KZT
0.001289616
1 Fortune Cat(FCAT) - THB
฿0.000078384
1 Fortune Cat(FCAT) - TWD
NT$0.0000732
1 Fortune Cat(FCAT) - AED
د.إ0.000008808
1 Fortune Cat(FCAT) - CHF
Fr0.00000192
1 Fortune Cat(FCAT) - HKD
HK$0.000018744
1 Fortune Cat(FCAT) - AMD
֏0.00091848
1 Fortune Cat(FCAT) - MAD
.د.م0.000021624
1 Fortune Cat(FCAT) - MXN
$0.000045048
1 Fortune Cat(FCAT) - SAR
ريال0.000009
1 Fortune Cat(FCAT) - PLN
0.000008784
1 Fortune Cat(FCAT) - RON
лв0.00001044
1 Fortune Cat(FCAT) - SEK
kr0.000023088
1 Fortune Cat(FCAT) - BGN
лв0.000004032
1 Fortune Cat(FCAT) - HUF
Ft0.000820224
1 Fortune Cat(FCAT) - CZK
0.000050784
1 Fortune Cat(FCAT) - KWD
د.ك0.000000732
1 Fortune Cat(FCAT) - ILS
0.000008184
1 Fortune Cat(FCAT) - AOA
Kz0.002187768
1 Fortune Cat(FCAT) - BHD
.د.ب0.0000009024
1 Fortune Cat(FCAT) - BMD
$0.0000024
1 Fortune Cat(FCAT) - DKK
kr0.000015432
1 Fortune Cat(FCAT) - HNL
L0.000062736
1 Fortune Cat(FCAT) - MUR
0.000109752
1 Fortune Cat(FCAT) - NAD
$0.000042456
1 Fortune Cat(FCAT) - NOK
kr0.000024432
1 Fortune Cat(FCAT) - NZD
$0.000004104
1 Fortune Cat(FCAT) - PAB
B/.0.0000024
1 Fortune Cat(FCAT) - PGK
K0.000010128
1 Fortune Cat(FCAT) - QAR
ر.ق0.000008736
1 Fortune Cat(FCAT) - RSD
дин.0.000242232

Fortune Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Fortune Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Fortune Cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fortune Cat”

Paljonko Fortune Cat (FCAT) on arvoltaan tänään?
FCAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000024 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FCAT-USD-parin nykyinen hinta?
FCAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000024. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fortune Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FCAT markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli FCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FCAT saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli FCAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FCAT-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on FCAT-rahakkeen treidausvolyymi?
FCAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.80 USD.
Nouseeko FCAT tänä vuonna korkeammalle?
FCAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FCAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:41:18 (UTC+8)

Fortune Cat (FCAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FCAT-USD-laskin

Summa

FCAT
FCAT
USD
USD

1 FCAT = 0.0000024 USD

Treidaa FCAT-rahaketta

FCATUSDT
$0.0000024
$0.0000024$0.0000024
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu