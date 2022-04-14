Ergosum (FAVE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ergosum (FAVE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ergosum (FAVE) -rahakkeen tiedot Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet. Virallinen verkkosivusto: https://ergosum-game.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper-en.ergosum-game.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x854bcBCC481e2dBbD51CaC80A27f160212566ae6

Ergosum (FAVE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ergosum (FAVE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.70M $ 6.70M $ 6.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09746 $ 0.09746 $ 0.09746 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.05581 $ 0.05581 $ 0.05581 Lue lisää Ergosum (FAVE) -rahakkeen hinnasta

Ergosum (FAVE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ergosum (FAVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FAVE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FAVE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FAVE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FAVE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Ergosum (FAVE) -rahakkeen hintahistoria FAVE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

FAVE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FAVE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FAVE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

