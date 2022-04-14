FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FAT NIGGA SEASON (FAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen tiedot FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme. Virallinen verkkosivusto: https://fatniggaseason.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5LJMJyR8MtAkbtpf8kFUV7S9oFG3xaGDdcnFxYt9pump Osta FAT-rahaketta nyt!

FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02599 $ 0.02599 $ 0.02599 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002312169231437024 $ 0.002312169231437024 $ 0.002312169231437024 Nykyinen hinta: $ 0.002502 $ 0.002502 $ 0.002502 Lue lisää FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen hinnasta

FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen hintahistoria FAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

