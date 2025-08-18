Lisätietoja FAT-rahakkeesta

FAT NIGGA SEASON-logo

FAT NIGGA SEASON – hinta (FAT)

1FAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002419
$0.002419
+0.87%1D
USD
Reaaliaikainen FAT NIGGA SEASON (FAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:40:47 (UTC+8)

FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002339
$ 0.002339$ 0.002339
24 h:n matalin
$ 0.002718
$ 0.002718$ 0.002718
24 h:n korkein

$ 0.002339
$ 0.002339$ 0.002339

$ 0.002718
$ 0.002718$ 0.002718

$ 0.025450175150902074
$ 0.025450175150902074$ 0.025450175150902074

$ 0.002360538948983193
$ 0.002360538948983193$ 0.002360538948983193

+1.17%

+0.87%

-15.31%

-15.31%

FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002419. Viimeisen 24 tunnin aikana FAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.002339 ja korkeimmillaan $ 0.002718 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.025450175150902074, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002360538948983193.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FAT on muuttunut +1.17% viimeisen tunnin aikana, +0.87% 24 tunnin aikana ja -15.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen markkinatiedot

No.3584

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.25K
$ 57.25K$ 57.25K

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

0.00
0.00 0.00

999,907,800.9
999,907,800.9 999,907,800.9

999,907,800.9
999,907,800.9 999,907,800.9

0.00%

SOL

FAT NIGGA SEASON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.25K. FAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999907800.9. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.42M.

FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FAT NIGGA SEASON-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00002086+0.87%
30 päivää$ -0.002004-45.31%
60 päivää$ -0.001119-31.63%
90 päivää$ -0.004327-64.15%
FAT NIGGA SEASON-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002086 (+0.87%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

FAT NIGGA SEASON 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002004 (-45.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

FAT NIGGA SEASON-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001119 (-31.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

FAT NIGGA SEASON-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.004327 (-64.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FAT NIGGA SEASON (FAT)?

Tarkista FAT NIGGA SEASON-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on FAT NIGGA SEASON (FAT)

FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme.

FAT NIGGA SEASON on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FAT NIGGA SEASON-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue FAT NIGGA SEASON-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FAT NIGGA SEASON-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

FAT NIGGA SEASON-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FAT NIGGA SEASON (FAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FAT NIGGA SEASON (FAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FAT NIGGA SEASON-rahakkeelle.

Tarkista FAT NIGGA SEASON-rahakkeen hintaennuste nyt!

FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen tokenomiikka

FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

FAT NIGGA SEASON (FAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa FAT NIGGA SEASON:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FAT NIGGA SEASON MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FAT paikallisiin valuuttoihin

1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - VND
63.655985
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - AUD
A$0.00374945
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - GBP
0.00179006
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - EUR
0.00208034
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - USD
$0.002419
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - MYR
RM0.01020818
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - TRY
0.09900967
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - JPY
¥0.358012
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - ARS
ARS$3.17452627
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - RUB
0.19492302
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - INR
0.21125127
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - IDR
Rp39.65573136
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - KRW
3.39269588
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - PHP
0.13834261
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - EGP
￡E.0.11729731
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - BRL
R$0.01328031
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - CAD
C$0.00336241
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - BDT
0.29419878
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - NGN
3.71011706
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - COP
$9.75401275
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - ZAR
R.0.04293725
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - UAH
0.09961442
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - VES
Bs0.331403
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - CLP
$2.341592
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - PKR
Rs0.6860284
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - KZT
1.29982546
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - THB
฿0.07900454
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - TWD
NT$0.0737795
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - AED
د.إ0.00887773
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - CHF
Fr0.0019352
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - HKD
HK$0.01889239
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - AMD
֏0.9257513
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - MAD
.د.م0.02179519
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - MXN
$0.04540463
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - SAR
ريال0.00907125
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - PLN
0.00885354
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - RON
лв0.01052265
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - SEK
kr0.02327078
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - BGN
лв0.00406392
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - HUF
Ft0.82671744
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - CZK
0.05118604
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - KWD
د.ك0.000737795
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - ILS
0.00824879
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - AOA
Kz2.20508783
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - BHD
.د.ب0.000909544
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - BMD
$0.002419
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - DKK
kr0.01555417
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - HNL
L0.06323266
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - MUR
0.11062087
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - NAD
$0.04279211
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - NOK
kr0.02462542
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - NZD
$0.00413649
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - PAB
B/.0.002419
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - PGK
K0.01020818
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - QAR
ر.ق0.00880516
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) - RSD
дин.0.24414967

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FAT NIGGA SEASON”

Paljonko FAT NIGGA SEASON (FAT) on arvoltaan tänään?
FAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002419 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FAT-USD-parin nykyinen hinta?
FAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002419. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FAT NIGGA SEASON-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FAT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli FAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FAT saavutti ATH-hinnaksi 0.025450175150902074 USD.
Mikä oli FAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002360538948983193 USD.
Mikä on FAT-rahakkeen treidausvolyymi?
FAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.25K USD.
Nouseeko FAT tänä vuonna korkeammalle?
FAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:40:47 (UTC+8)

FAT NIGGA SEASON (FAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 FAT = 0.002419 USD

Treidaa FAT-rahaketta

FATUSDT
$0.002419
$0.002419$0.002419
+0.83%

