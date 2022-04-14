FANC (FANC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FANC (FANC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FANC (FANC) -rahakkeen tiedot fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance. Virallinen verkkosivusto: https://fanc.io/ Valkoinen paperi: https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045 Osta FANC-rahaketta nyt!

FANC (FANC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FANC (FANC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.33M $ 10.33M $ 10.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 Nykyinen hinta: $ 0.005165 $ 0.005165 $ 0.005165 Lue lisää FANC (FANC) -rahakkeen hinnasta

FANC (FANC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FANC (FANC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FANC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FANC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FANC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FANC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FANC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FANC (FANC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FANC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FANC-rahakkeita MEXCistä nyt!

FANC (FANC) -rahakkeen hintahistoria FANC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FANC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FANC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FANC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FANC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FANC-rahakkeen hintaennuste nyt!

