Exverse (EXVG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Exverse (EXVG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Exverse (EXVG) -rahakkeen tiedot Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace. Virallinen verkkosivusto: https://exv.io/ Valkoinen paperi: https://litepaper.exverse.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63 Osta EXVG-rahaketta nyt!

Exverse (EXVG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Exverse (EXVG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 71.94K $ 71.94K $ 71.94K Kokonaistarjonta: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 894.80K $ 894.80K $ 894.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.44607 $ 0.44607 $ 0.44607 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001746667336165132 $ 0.001746667336165132 $ 0.001746667336165132 Nykyinen hinta: $ 0.002237 $ 0.002237 $ 0.002237 Lue lisää Exverse (EXVG) -rahakkeen hinnasta

Exverse (EXVG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Exverse (EXVG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EXVG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EXVG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EXVG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EXVG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EXVG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Exverse (EXVG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EXVG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EXVG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Exverse (EXVG) -rahakkeen hintahistoria EXVG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EXVG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EXVG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EXVG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EXVG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EXVG-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!