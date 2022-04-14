EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EXPERT MONEY (EXPERT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen tiedot World's First Youtube Community Token. Virallinen verkkosivusto: https://www.experttoken.xyz Valkoinen paperi: https://www.experttoken.xyz/assets/pdf/EXPERT_MONEY.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H7VfCzzPJvnqfs1b8uA9uUuVjXiYfzAUDw5gmyV9pump Osta EXPERT-rahaketta nyt!

EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 582.53K $ 582.53K $ 582.53K Kokonaistarjonta: $ 729.99M $ 729.99M $ 729.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 729.99M $ 729.99M $ 729.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 798.00K $ 798.00K $ 798.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.004189 $ 0.004189 $ 0.004189 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 Nykyinen hinta: $ 0.000798 $ 0.000798 $ 0.000798 Lue lisää EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen hinnasta

EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EXPERT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EXPERT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EXPERT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EXPERT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

