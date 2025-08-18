Lisätietoja EXPERT-rahakkeesta

EXPERT-rahakkeen hintatiedot

EXPERT-rahakkeen valkoinen paperi

EXPERT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EXPERT-rahakkeen tokenomiikka

EXPERT-rahakkeen hintaennuste

EXPERT-rahakkeen historia

EXPERT-osto-opas

EXPERT/fiat-valuuttamuunnin

EXPERT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

EXPERT MONEY-logo

EXPERT MONEY – hinta (EXPERT)

1EXPERT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000767
$0.000767$0.000767
+0.13%1D
USD
Reaaliaikainen EXPERT MONEY (EXPERT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:39:24 (UTC+8)

EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000741
$ 0.000741$ 0.000741
24 h:n matalin
$ 0.000772
$ 0.000772$ 0.000772
24 h:n korkein

$ 0.000741
$ 0.000741$ 0.000741

$ 0.000772
$ 0.000772$ 0.000772

$ 0.004612809327356288
$ 0.004612809327356288$ 0.004612809327356288

$ 0.00011434932952296
$ 0.00011434932952296$ 0.00011434932952296

+0.13%

+0.13%

-3.89%

-3.89%

EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000767. Viimeisen 24 tunnin aikana EXPERT on vaihdellut alimmillaan $ 0.000741 ja korkeimmillaan $ 0.000772 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EXPERT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.004612809327356288, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00011434932952296.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EXPERT on muuttunut +0.13% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -3.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen markkinatiedot

No.2354

$ 559.90K
$ 559.90K$ 559.90K

$ 46.38K
$ 46.38K$ 46.38K

$ 767.00K
$ 767.00K$ 767.00K

729.99M
729.99M 729.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

729,991,258.666833
729,991,258.666833 729,991,258.666833

72.99%

SOL

EXPERT MONEY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 559.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 46.38K. EXPERT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 729.99M ja sen kokonaistarjonta on 729991258.666833. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 767.00K.

EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän EXPERT MONEY-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000001+0.13%
30 päivää$ -0.000038-4.73%
60 päivää$ +0.000026+3.50%
90 päivää$ -0.000452-37.08%
EXPERT MONEY-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EXPERT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000001 (+0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

EXPERT MONEY 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000038 (-4.73%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

EXPERT MONEY-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EXPERT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000026 (+3.50%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

EXPERT MONEY-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000452 (-37.08%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle EXPERT MONEY (EXPERT)?

Tarkista EXPERT MONEY-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on EXPERT MONEY (EXPERT)

World's First Youtube Community Token.

EXPERT MONEY on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja EXPERT MONEY-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EXPERT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue EXPERT MONEY-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään EXPERT MONEY-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

EXPERT MONEY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EXPERT MONEY (EXPERT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EXPERT MONEY (EXPERT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EXPERT MONEY-rahakkeelle.

Tarkista EXPERT MONEY-rahakkeen hintaennuste nyt!

EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen tokenomiikka

EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EXPERT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

EXPERT MONEY (EXPERT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa EXPERT MONEY:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa EXPERT MONEY MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EXPERT paikallisiin valuuttoihin

1 EXPERT MONEY(EXPERT) - VND
20.183605
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - AUD
A$0.00118885
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - GBP
0.00056758
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - EUR
0.00065962
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - USD
$0.000767
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - MYR
RM0.00323674
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - TRY
0.03139331
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - JPY
¥0.113516
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - ARS
ARS$1.00655711
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - RUB
0.06180486
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - INR
0.06698211
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - IDR
Rp12.57376848
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - KRW
1.07573284
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - PHP
0.04386473
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - EGP
￡E.0.03719183
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - BRL
R$0.00421083
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - CAD
C$0.00106613
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - BDT
0.09328254
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - NGN
1.17637858
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - COP
$3.09273575
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - ZAR
R.0.01361425
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - UAH
0.03158506
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - VES
Bs0.105079
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - CLP
$0.742456
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - PKR
Rs0.2175212
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - KZT
0.41213978
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - THB
฿0.02505022
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - TWD
NT$0.0233935
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - AED
د.إ0.00281489
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - CHF
Fr0.0006136
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - HKD
HK$0.00599027
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - AMD
֏0.2935309
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - MAD
.د.م0.00691067
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - MXN
$0.01439659
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - SAR
ريال0.00287625
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - PLN
0.00280722
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - RON
лв0.00333645
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - SEK
kr0.00737854
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - BGN
лв0.00128856
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - HUF
Ft0.26212992
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - CZK
0.01622972
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - KWD
د.ك0.000233935
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - ILS
0.00261547
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - AOA
Kz0.69917419
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - BHD
.د.ب0.000288392
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - BMD
$0.000767
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - DKK
kr0.00493181
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - HNL
L0.02004938
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - MUR
0.03507491
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - NAD
$0.01356823
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - NOK
kr0.00780806
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - NZD
$0.00131157
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - PAB
B/.0.000767
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - PGK
K0.00323674
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - QAR
ر.ق0.00279188
1 EXPERT MONEY(EXPERT) - RSD
дин.0.07741331

EXPERT MONEY-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton EXPERT MONEY toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen EXPERT MONEY-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EXPERT MONEY”

Paljonko EXPERT MONEY (EXPERT) on arvoltaan tänään?
EXPERT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000767 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EXPERT-USD-parin nykyinen hinta?
EXPERT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000767. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EXPERT MONEY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EXPERT markkina-arvo on $ 559.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EXPERT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EXPERT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 729.99M USD.
Mikä oli EXPERT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EXPERT saavutti ATH-hinnaksi 0.004612809327356288 USD.
Mikä oli EXPERT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EXPERT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00011434932952296 USD.
Mikä on EXPERT-rahakkeen treidausvolyymi?
EXPERT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 46.38K USD.
Nouseeko EXPERT tänä vuonna korkeammalle?
EXPERT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EXPERT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:39:24 (UTC+8)

EXPERT MONEY (EXPERT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

EXPERT-USD-laskin

Summa

EXPERT
EXPERT
USD
USD

1 EXPERT = 0.000767 USD

Treidaa EXPERT-rahaketta

EXPERTUSDT
$0.000767
$0.000767$0.000767
+0.26%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu