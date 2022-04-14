Everscale (EVER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Everscale (EVER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Everscale (EVER) -rahakkeen tiedot Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. Virallinen verkkosivusto: https://everscale.network Valkoinen paperi: https://docs.everscale.network/ Block Explorer: https://everscan.io/ Osta EVER-rahaketta nyt!

Everscale (EVER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Everscale (EVER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 21.82M $ 21.82M $ 21.82M Kokonaistarjonta: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 23.27M $ 23.27M $ 23.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5013 $ 0.5013 $ 0.5013 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 Nykyinen hinta: $ 0.01099 $ 0.01099 $ 0.01099 Lue lisää Everscale (EVER) -rahakkeen hinnasta

Everscale (EVER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Everscale (EVER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EVER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EVER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EVER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EVER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EVER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Everscale (EVER) -rahakkeen salkkuusi?

Everscale (EVER) -rahakkeen hintahistoria EVER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EVER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EVER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EVER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EVER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EVER-rahakkeen hintaennuste nyt!

