Everscale (EVER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00722. Viimeisen 24 tunnin aikana EVER on vaihdellut alimmillaan $ 0.0071 ja korkeimmillaan $ 0.00757 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EVER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.69952867, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006523753672230483.
Lyhyen aikavälin tuloksissa EVER on muuttunut -0.56% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -20.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Everscale (EVER) -rahakkeen markkinatiedot
No.1004
$ 14.34M
$ 30.49K
$ 15.29M
1.99B
2,117,524,486
FREETON
Everscale-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 30.49K. EVER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.99B ja sen kokonaistarjonta on 2117524486. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.29M.
Everscale (EVER) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Everscale-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000195
-0.27%
30 päivää
$ -0.00482
-40.04%
60 päivää
$ -0.00225
-23.76%
90 päivää
$ -0.01274
-63.83%
Everscale-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään EVER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000195 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Everscale 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00482 (-40.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Everscale-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EVER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00225 (-23.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Everscale-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01274 (-63.83%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Everscale (EVER)?
Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.
Everscale on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Everscale-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista EVER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Everscale-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Everscale-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Everscale-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Everscale (EVER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Everscale (EVER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Everscale-rahakkeelle.
Everscale (EVER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EVER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Everscale (EVER) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Everscale:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Everscale MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.