Euler Finance (EUL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Euler Finance (EUL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Euler Finance (EUL) -rahakkeen tiedot Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. Virallinen verkkosivusto: https://www.euler.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.euler.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b Osta EUL-rahaketta nyt!

Euler Finance (EUL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Euler Finance (EUL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 213.41M $ 213.41M $ 213.41M Kokonaistarjonta: $ 27.18M $ 27.18M $ 27.18M Kierrossa oleva tarjonta: $ 19.77M $ 19.77M $ 19.77M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 293.44M $ 293.44M $ 293.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 16.985 $ 16.985 $ 16.985 Kaikkien aikojen alin: $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 Nykyinen hinta: $ 10.795 $ 10.795 $ 10.795 Lue lisää Euler Finance (EUL) -rahakkeen hinnasta

Euler Finance (EUL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Euler Finance (EUL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EUL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EUL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EUL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EUL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EUL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Euler Finance (EUL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EUL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EUL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Euler Finance (EUL) -rahakkeen hintahistoria EUL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EUL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EUL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EUL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EUL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EUL-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!