Electroneum (ETN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Electroneum (ETN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Electroneum (ETN) -rahakkeen tiedot Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient. Virallinen verkkosivusto: http://electroneum.com/ Valkoinen paperi: https://developer.electroneum.com/ Block Explorer: https://blockexplorer.electroneum.com/ Osta ETN-rahaketta nyt!

Electroneum (ETN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Electroneum (ETN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 76.86M $ 76.86M $ 76.86M Kokonaistarjonta: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B Kierrossa oleva tarjonta: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 89.78M $ 89.78M $ 89.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.005913 $ 0.005913 $ 0.005913 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 Nykyinen hinta: $ 0.004275 $ 0.004275 $ 0.004275 Lue lisää Electroneum (ETN) -rahakkeen hinnasta

Electroneum (ETN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Electroneum (ETN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ETN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ETN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ETN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ETN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ETN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Electroneum (ETN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ETN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ETN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Electroneum (ETN) -rahakkeen hintahistoria ETN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ETN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ETN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ETN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ETN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ETN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!