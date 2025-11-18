Etherex (ETHEREX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Etherex (ETHEREX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:33:54 (UTC+8)
USD

Etherex (ETHEREX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Etherex (ETHEREX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
Kokonaistarjonta:
$ 350.00M
$ 350.00M$ 350.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 23.92M
$ 23.92M$ 23.92M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.8715
$ 0.8715$ 0.8715
Kaikkien aikojen alin:
Nykyinen hinta:
$ 0.06833
$ 0.06833$ 0.06833

Etherex (ETHEREX) -rahakkeen tiedot

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.etherex.finance/trade
Valkoinen paperi:
https://docs.etherex.finance/
Block Explorer:
https://lineascan.build/token/0xEfD81eeC32B9A8222D1842ec3d99c7532C31e348

Etherex (ETHEREX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Etherex (ETHEREX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ETHEREX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ETHEREX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ETHEREX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ETHEREX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

