Etarn (ETAN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Etarn (ETAN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:33:47 (UTC+8)
USD

Etarn (ETAN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Etarn (ETAN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 726.78K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 58.14M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 12.50M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.14
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.06178386169721456
Nykyinen hinta:
$ 0.0125
Etarn (ETAN) -rahakkeen tiedot

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.etarn.io/en
Valkoinen paperi:
https://etarn.io/en/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xe5E1A0a43f307F390887E2a17399172F3F9a3caB

Etarn (ETAN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Etarn (ETAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ETAN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ETAN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ETAN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ETAN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

