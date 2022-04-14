ESCG (ESCG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ESCG (ESCG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ESCG (ESCG) -rahakkeen tiedot ESCG - Govern. Earn. Stabilize. ESCG is the core utility and governance token designed to support a sustainable and community-driven DeFi environment. It delivers three essential functions: Governance Rights, Yield Opportunities, Stabilization Mechanisms. The Triple-Utility Token Powering the ESCC Ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.escc.io/ Valkoinen paperi: https://escg.gitbook.io/escg Block Explorer: https://solscan.io/token/3D536LszhuDmS4eB2DdXpH2aLmeEbpH6owTGLLYe8up3 Osta ESCG-rahaketta nyt!

ESCG (ESCG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ESCG (ESCG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 202.29M $ 202.29M $ 202.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.06743 $ 0.06743 $ 0.06743 Lue lisää ESCG (ESCG) -rahakkeen hinnasta

ESCG (ESCG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ESCG (ESCG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ESCG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ESCG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ESCG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ESCG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ESCG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ESCG (ESCG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ESCG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ESCG-rahakkeita MEXCistä nyt!

ESCG (ESCG) -rahakkeen hintahistoria ESCG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ESCG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ESCG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ESCG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ESCG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ESCG-rahakkeen hintaennuste nyt!

