Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tiedot Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. Virallinen verkkosivusto: https://equilibria.fi Valkoinen paperi: https://docs.equilibria.fi Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B Osta EQB-rahaketta nyt!

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 15.76M $ 15.76M $ 15.76M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 33.84M $ 33.84M $ 33.84M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 46.56M $ 46.56M $ 46.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.4854 $ 2.4854 $ 2.4854 Kaikkien aikojen alin: $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 Nykyinen hinta: $ 0.4656 $ 0.4656 $ 0.4656 Lue lisää Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen hinnasta

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EQB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EQB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EQB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EQB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen hintahistoria EQB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EQB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EQB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EQB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EQB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EQB-rahakkeen hintaennuste nyt!

