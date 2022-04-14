Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tokenomiikka

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Equilibria Finance (EQB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tiedot

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Virallinen verkkosivusto:
https://equilibria.fi
Valkoinen paperi:
https://docs.equilibria.fi
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 15.76M
$ 15.76M$ 15.76M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 33.84M
$ 33.84M$ 33.84M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 46.56M
$ 46.56M$ 46.56M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.4854
$ 2.4854$ 2.4854
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.010829351961722994
$ 0.010829351961722994$ 0.010829351961722994
Nykyinen hinta:
$ 0.4656
$ 0.4656$ 0.4656

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä EQB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EQB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät EQB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EQB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EQB-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EQB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen hintahistoria

EQB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

EQB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne EQB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EQB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.