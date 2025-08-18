Lisätietoja EQB-rahakkeesta

Equilibria Finance-logo

Equilibria Finance – hinta (EQB)

1EQB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.4745
$0.4745$0.4745
-1.92%1D
USD
Reaaliaikainen Equilibria Finance (EQB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:12:46 (UTC+8)

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4684
$ 0.4684$ 0.4684
24 h:n matalin
$ 0.5283
$ 0.5283$ 0.5283
24 h:n korkein

$ 0.4684
$ 0.4684$ 0.4684

$ 0.5283
$ 0.5283$ 0.5283

$ 1.0650397969114989
$ 1.0650397969114989$ 1.0650397969114989

$ 0.010829351961722994
$ 0.010829351961722994$ 0.010829351961722994

0.00%

-1.92%

-7.69%

-7.69%

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4745. Viimeisen 24 tunnin aikana EQB on vaihdellut alimmillaan $ 0.4684 ja korkeimmillaan $ 0.5283 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EQB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0650397969114989, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.010829351961722994.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EQB on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.92% 24 tunnin aikana ja -7.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen markkinatiedot

No.947

$ 16.06M
$ 16.06M$ 16.06M

$ 1.54K
$ 1.54K$ 1.54K

$ 47.45M
$ 47.45M$ 47.45M

33.84M
33.84M 33.84M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

33.84%

ARB

Equilibria Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.54K. EQB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.84M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.45M.

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Equilibria Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.009289-1.92%
30 päivää$ -0.0283-5.63%
60 päivää$ +0.1145+31.80%
90 päivää$ +0.1042+28.13%
Equilibria Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EQB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.009289 (-1.92%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Equilibria Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0283 (-5.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Equilibria Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EQB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1145 (+31.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Equilibria Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.1042 (+28.13%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Equilibria Finance (EQB)?

Tarkista Equilibria Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Equilibria Finance (EQB)

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Equilibria Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Equilibria Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EQB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Equilibria Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Equilibria Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Equilibria Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Equilibria Finance (EQB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Equilibria Finance (EQB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Equilibria Finance-rahakkeelle.

Tarkista Equilibria Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tokenomiikka

Equilibria Finance (EQB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EQB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Equilibria Finance (EQB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Equilibria Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Equilibria Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EQB paikallisiin valuuttoihin

Equilibria Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Equilibria Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Equilibria Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Equilibria Finance”

Paljonko Equilibria Finance (EQB) on arvoltaan tänään?
EQB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4745 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EQB-USD-parin nykyinen hinta?
EQB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4745. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Equilibria Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EQB markkina-arvo on $ 16.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EQB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EQB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.84M USD.
Mikä oli EQB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EQB saavutti ATH-hinnaksi 1.0650397969114989 USD.
Mikä oli EQB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EQB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.010829351961722994 USD.
Mikä on EQB-rahakkeen treidausvolyymi?
EQB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.54K USD.
Nouseeko EQB tänä vuonna korkeammalle?
EQB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EQB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:12:46 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

