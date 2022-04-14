Equilibrium (EQ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Equilibrium (EQ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Equilibrium (EQ) -rahakkeen tiedot Equilibrium is a one-stop DeFi platform on Polkadot that allows for high leverage in trading and borrowing digital assets. It combines a full-fledged money market with an orderbook-based DEX. Virallinen verkkosivusto: https://equilibrium.io/en/eq-token Valkoinen paperi: https://equilibrium.io/docs/Equilibrium_WP.pdf Block Explorer: https://equilibrium.subscan.io/ Osta EQ-rahaketta nyt!

Equilibrium (EQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Equilibrium (EQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 68.78K $ 68.78K $ 68.78K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.007938 $ 0.007938 $ 0.007938 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000005668539328994 $ 0.000005668539328994 $ 0.000005668539328994 Nykyinen hinta: $ 0.000005732 $ 0.000005732 $ 0.000005732 Lue lisää Equilibrium (EQ) -rahakkeen hinnasta

Equilibrium (EQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Equilibrium (EQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EQ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Equilibrium (EQ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EQ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EQ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Equilibrium (EQ) -rahakkeen hintahistoria EQ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EQ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EQ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EQ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EQ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

